Комитет Госдумы поддержал продление нулевой ставки НДС при авиаперевозках в Крым

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправку к законопроекту о повышении до 20% ставки НДС, которые продлевают на шеть лет - до 1 января 2025 года - действие нулевой ставки НДС при пассажирских авиаперевозках в Крым и обратно. Поправка была принята комитетом за основу, окончательная редакция поправки будет утверждена комитетом позже.

"Льготная ставка у нас заканчивается в 2018 году, предложение - продлить до 2025 года" - сказал глава комитета Андрей Макаров.

Бюджетный комитет также поддержал поправку, которая устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа.

Макаров также предложил продлить действия льготного режима по страховым взносам для некоторых НКО. "Предлагается продление действия пониженных тарифов страховых взносов для некоммерческих благотворительных организаций до 2025 года. Это не все, это конкретно благотворительные НКО, и для них нужно сохранить льготный режим, который заканчивается в 2018 году", - сказал он.

Правительство поддерживает поправку, отметил замглавы Минфина Илья Трунин. "У нас есть соответствующее поручение главы правительства", - добавил он.

Комитет намерен вернуться к обсуждению законопроекта о повышении НДС до 20% на заседании 16 июля.