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Госдеп: остановка экспорта иранской нефти не вызовет потрясений на мировых рынках

Экономика и бизнес
11 июля, 1:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что стараются убедить страны отказаться от закупок сырья у Тегерана

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. США уверены, что, лишив Иран возможности экспортировать нефть, они не вызовут потрясений на мировых рынках. Об этом заявил во вторник журналистам представитель Госдепартамента, сопровождающий госсекретаря Майкла Помпео по пути из Абу-Даби в Брюссель. Его высказывания опубликовал Госдепартамент.

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"Иран использует получаемые от продажи нефти доходы для финансирования терроризма. Мы [США] решительно настроены на возобновление против Ирана санкций, которые были приостановлены после заключения [с Тегераном в 2015 году] ядерной сделки. Мы очень тесно работаем с другими странами с тем, чтобы убедить их отказаться от закупок иранской нефти и предложить им альтернативные источники поставки нефти. Мы уверены в том, что сможем сделать это, не вызвав потрясений на мировых рынках", - отметил представитель американского дипломатического ведомства.

По словам дипломата, США, "чтобы обеспечить поступление на рынок нефти в необходимом количестве, намерены осуществлять взаимодействие с Саудовской Аравией и другими странами-производителями нефти".

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук 2 июля заявил, что санкции, затрагивающие энергетический сектор Ирана, "будут возобновлены 4 ноября". Цель США - обнулить доходы Ирана от продажи нефти, указал он.

Помпео подчеркнул в обнародованном во вторник интервью телеканалу Sky News Arabia, что после 4 ноября покупка иранской нефти будет считаться нарушением американских санкций против Тегерана.

Как отмечают местные аналитики, в основе возобновляемых Вашингтоном санкций - удар по экспорту иранской нефти, на чем выстроена экономика Исламской Республики. После вступления СВПД в силу производство нефти в Иране увеличилось до 4 млн баррелей в сутки, а экспорт - до 2,5 млн баррелей в сутки. Пока основные импортеры иранской нефти - Китай, Япония, Южная Корея, Индия и ЕС. В 2016 году на долю Китая, Индии, Южной Кореи и Японии приходилось 85% экспорта иранской нефти, остальные 25% закупили европейцы.

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Мировые цены на нефть Выход США из ядерной сделки с Ираном
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Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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