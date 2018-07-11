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Носов: ежегодная добыча золота на Колыме к 2025 году возрастет до 50 тонн

Экономика и бизнес
11 июля, 4:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Увеличить добычу золота планируется за счет выхода на проектную мощность месторождений "Наталкинское" и "Павлик", отметил врио губернатора Магаданской области

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ТАСС, 11 июля. Недропользователи Магаданской области планируют к 2025 году увеличить ежегодную добычу золота до 50 тонн, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Сергей Носов.

"Во-первых, планируется увеличить добычу рудного золота. Сейчас 32 добывается тонны, но в ближайшее время предполагаем увеличить добычу до 37 тонн в год. Увеличение добычи золота мы планируем за счет выхода на проектную мощность сразу двух крупных месторождений: "Наталкинское" компании "Полюс Магадан" и "Павлик", которые "добавят" примерно по 6,9 и 6,8 тонны золота ежегодно соответственно. Но если говорить о 50 тоннах, то этого показателя планируется достичь к 2025 году", - сказал Носов.

К этому времени, уточнил он, заработают месторождения "Павлик-2" и "Родионовское". Кроме того, Наталкинский ГОК к этому моменту планирует увеличить добычу на 10 - 12 тонн.

Собеседник агентства напомнил, что рекорд добычи в Магаданской области - 80 тонн - был поставлен в 1940 году.

Развитие золотодобычи

По мнению врио губернатора, для развития золотодобычи в регионе необходимо серьезно вкладываться в геологоразведку. "Вопрос о том, кто будет проводить эти работы, как поступать с лицензиями на добычу золота и полезных ископаемых, - очень важный элемент государственной политики. К сожалению, он не решен в целом по России, и Магаданская область - наглядный тому пример", - сказал он.

Носов отметил, что предприниматели не спешат вкладываться в геологоразведку. По его мнению, это связано с тем, что существующих объемов добычи для бизнеса достаточно, поэтому он не торопится с освоением новых месторождений.

"Я беседовал с многими руководителями и собственниками добывающих компаний, работающих на Колыме, их позиция понятна: пока им есть, чем заниматься, их все устраивает. А новые компании, которые могут приходить в регион, ориентируются не только на золото. Но если крупный бизнес возьмет на себя хотя бы часть работ по доразведке существующих месторождений, для нас это будет очень важно", - добавил собеседник агентства.

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