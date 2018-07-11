Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания "ТрансЛомПереработка" создаст в ХМАО индустриальный парк по переработке отходов

Экономика и бизнес
11 июля, 13:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля./ТАСС

Фонд окажет инвестору помощь в разработке финансово-экономической модели, бизнес-плана, мастер-плана проекта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля./ТАСС/. Компания "ТрансЛомПереработка" создаст в Нижневартовске индустриальный парк по сбору, сортировке и переработке отходов "Яшел-Парк Сибирь". Соответствующие договоренности достигнуты на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Смотрите также

ХМАО представил инвестпредложения на 126 млрд рублей на выставке ИННОПРОМ

Югра презентует инвестиционный потенциал на выставке ИННОПРОМ-2018

Эксперты считают, что ИННОПРОМ может стать российским аналогом выставки в Ганновере

"Соглашение о сопровождении и дорожную карту реализации инвестиционного проекта подписали компания-инвестор и Фонд развития Югры на полях выставки "Иннопром". Подписи в документе поставили генеральный директор ООО "ТрансЛомПереработка" Марат Галиев и гендиректор Фонда Роман Генкель", - говорится в сообщении фонда.

Согласно документу, фонд окажет инвестору помощь в разработке финансово-экономической модели, бизнес-плана, мастер-плана проекта. "В ближайшее время при участии Фонда будет сформирован пакет документов для прохождения аттестации на соответствие индустриального парка и управляющей компании требованиям Минпромторга России. Отдельную работу мы планируем провести в части оказания инвестору возможных мер господдержки по региональным и федеральным программам", - приводит пресс-служба слова Генкеля.

На территории экотехнопарка общей площадью 11 га планируется разместить комплекс предприятий по приему, сортировке, обезвреживанию и переработке отходов с учетом всех современных технических и экологических регламентов, а также природоохранного законодательства. По словам Галиева, только один завод по переработке металлосодержащих отходов сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн в год, при этом возвращая до 70-80% в отрасль в виде вторсырья или в сферу строительства. Планируется, что первые производственные линии в тестовом режиме начнут работу к концу 2018 года, а в полном объеме "Яшел-Парк Сибирь" заработает во второй половине 2019 года.

На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию производственных мощностей для резидентов - производственных линий по переработке и утилизации металлосодержащих отходов. На реализацию первой очереди потребуется порядка 450 млн рублей, в перспективе планирует дополнительно арендовать 4,8 га земли, которая находится в собственности Нижневартовского района. Вторая очередь предполагает строительство производственных мощностей для резидентов, которые будут заниматься переработкой изделий из пластмасс, тары и упаковки, резиносодержащих изделий, оргтехники, бумаги.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Свердловская область Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
2
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!