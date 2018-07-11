Компания "ТрансЛомПереработка" создаст в ХМАО индустриальный парк по переработке отходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля./ТАСС/. Компания "ТрансЛомПереработка" создаст в Нижневартовске индустриальный парк по сбору, сортировке и переработке отходов "Яшел-Парк Сибирь". Соответствующие договоренности достигнуты на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Соглашение о сопровождении и дорожную карту реализации инвестиционного проекта подписали компания-инвестор и Фонд развития Югры на полях выставки "Иннопром". Подписи в документе поставили генеральный директор ООО "ТрансЛомПереработка" Марат Галиев и гендиректор Фонда Роман Генкель", - говорится в сообщении фонда.

Согласно документу, фонд окажет инвестору помощь в разработке финансово-экономической модели, бизнес-плана, мастер-плана проекта. "В ближайшее время при участии Фонда будет сформирован пакет документов для прохождения аттестации на соответствие индустриального парка и управляющей компании требованиям Минпромторга России. Отдельную работу мы планируем провести в части оказания инвестору возможных мер господдержки по региональным и федеральным программам", - приводит пресс-служба слова Генкеля.

На территории экотехнопарка общей площадью 11 га планируется разместить комплекс предприятий по приему, сортировке, обезвреживанию и переработке отходов с учетом всех современных технических и экологических регламентов, а также природоохранного законодательства. По словам Галиева, только один завод по переработке металлосодержащих отходов сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн в год, при этом возвращая до 70-80% в отрасль в виде вторсырья или в сферу строительства. Планируется, что первые производственные линии в тестовом режиме начнут работу к концу 2018 года, а в полном объеме "Яшел-Парк Сибирь" заработает во второй половине 2019 года.

На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию производственных мощностей для резидентов - производственных линий по переработке и утилизации металлосодержащих отходов. На реализацию первой очереди потребуется порядка 450 млн рублей, в перспективе планирует дополнительно арендовать 4,8 га земли, которая находится в собственности Нижневартовского района. Вторая очередь предполагает строительство производственных мощностей для резидентов, которые будут заниматься переработкой изделий из пластмасс, тары и упаковки, резиносодержащих изделий, оргтехники, бумаги.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.