Врио губернатора: продление контрсанкций даст новый импульс развитию АПК Орловской области

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Контрсанкции, которые были продлены на 2019 год, дадут дополнительный стимул развитию сельского хозяйства и промышленности Орловской области, сообщил в четверг ТАСС врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил на 2019 год действие ответных мер на введенные рядом стран антироссийские санкции. Запрет вводится на импорт товаров из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады.

"Тактика контрсанкций полностью себя оправдала. Мы это отчетливо видим на примере АПК области. После введения ответных мер и крупные агропредприятия, и фермерские хозяйства достаточно быстро адаптировались к новым условиям и каждый год показывают ежегодный рост", - сказал Клычков.

По его словам, в области производят различные виды продукции, включая "элитные сорта сыра, хамон, миланскую ветчину, которые не уступают зарубежной продукции". "Теперь у нашего сельского хозяйства есть дополнительные полтора года, чтобы нарастить и упрочить свое присутствие на внутреннем рынке", - добавил врио губернатора.

Он отметил, что отечественным продуктам будет проще завоевать иностранный рынок, в то время как зарубежным производителям нарастить свое присутствие на российском рынке будет непросто. Среди основных причин Клычков назвал выгодные цены и высокое качество продукции, произведенной в России.