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Транскапиталбанк станет санатором Инвестторгбанка в рамках нового плана оздоровления

Экономика и бизнес
13 июля, 9:33 дата обновления: 13 июля, 10:15 UTC+3

Банк становится прибыльным с 2020 года в соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, сообщили в ЦБ

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ЦБ изменил план финансового оздоровления Инвестторгбанка, который не предусматривает увеличения финансирования на санацию, сообщил Банк России. Функции инвестора в рамках нового плана возложены на Транскапиталбанк.

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"Банк России утвердил изменения в план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Инвестторгбанка включающие обновленную редакцию плана финансового оздоровления, которая не предусматривает увеличения общего объема финансирования", - говорится в сообщении.

"В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, Банк становится прибыльным с 2020 года", - сообщил ЦБ.

В рамках санации запланированы сбалансированный рост портфеля ипотечного кредитования, формирование портфеля облигаций федерального займа в объеме, эквивалентном финансовой помощи, полученной от ЦБ для формирования источника погашения обязательств Инвестторгбанка и гарантированного процентного дохода.

Оздоровление Инвестторгбанка также предусматривает возврат проблемной задолженности, сокращение операционных издержек и повышение эффективности операционной деятельности.

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