Совфед ратифицировал договор с Сербией о социальных выплатах

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу ратифицировал договор с Сербией о социальном обеспечении, который позволит россиянам, проживающим в Сербии, и сербам, проживающим в России, получать пенсии и некоторые социальные выплаты.

Соответствующий договор был подписан в Москве 19 декабря 2017 года. Сербия ратифицировала его 26 июня 2018 года.

Действие документа будет распространяться на граждан России, граждан Сербии, а также членов их семей, проживающих на территории одной из договаривающихся сторон. Также под действие документа подпадут беженцы, на которых распространяется действие законодательства договаривающихся стран.

Договором предусматривается предоставление права на получение страховых пенсий по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца, накопительной пенсии и выплат за счет средств пенсионных накоплений. Кроме того, предметом договора являются единовременные или ежемесячные выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, а также пособия на погребение.

Документом урегулированы вопросы, касающиеся определения страхового стажа и исчисления размера пенсии. Также устанавливается, что при назначении пенсий лицам, проживающим в Сербии, не будут применяться районные коэффициенты, а также социальные федеральные и региональные доплаты к пенсии.

Прогнозные оценки

Как рассказал в преддверии рассмотрения закона в Совфеде директор департамента пенсионного обеспечения Минтруда РФ Игнат Игнатьев, по прогнозным оценкам министерства, численность граждан Сербии, которые достигнут пенсионного возраста в соотвествии с законодательством РФ в 2018 году составит 467 человек, в 2019 году - 768 человек, в 2020 году - 1109 человек. Общий объем финансового обеспечения на реализацию договора в ближайшие три года, по словам чиновника, составит 91 млн 413 тыс. рублей.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что речь идет о защите законных прав граждан России, где бы они ни находились. "Эти права гарантированы Конституцией РФ и подлежат урегулированию в международном правовом порядке. Я искренне приветствую факт урегулирования этого вопроса в отношениях с близкой нам Республикой Сербия", - сказал сенатор.

Он также призвал правительство прикладывать все усилия, чтобы ускорять работу по подготовке аналогичных соглашений с теми странами, где эти вопросы еще не урегулированы, и выразил готовность оказывать содействие, поднимая эту тему на встречах с зарубежными парламентариями.