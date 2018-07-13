Совет Федерации принял закон, призванный ускорить газификацию в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу на заседании одобрил предложенный ранее правительством РФ закон, направленный на ускорение распространения газовой сети в России.

В первую очередь после окончательного вступления закона в силу - через 180 дней после его опубликования - профильные органы местного самоуправления в городских поселениях и округах должны будут вести "подготовку населения к использованию газа" и согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения. В случае с селами и территориями между ними данную работу будут проводить органы местного самоуправления муниципального района.

Во время второго чтения в Госдуме в закон была включена поправка, согласно которой полномочия правительства РФ в области газоснабжения дополняются: оно будет утверждать методику расчета показателей газификации или определять орган власти, уполномоченный утверждать такую методику.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что уровень газификации территории России на начало 2017 года достиг 67,2%. По словам Миллера, в городах и поселках городского типа степень газификации составляет 70,9%, а на селе - 57,1%.