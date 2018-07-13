Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет Федерации принял закон, призванный ускорить газификацию в России

Экономика и бизнес
13 июля, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

После вступления закона в силу профильные органы местного самоуправления в городских поселениях и округах должны будут вести "подготовку населения к использованию газа"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу на заседании одобрил предложенный ранее правительством РФ закон, направленный на ускорение распространения газовой сети в России.

Смотрите также

Газопровод за 22 млрд рублей планируют сдать в Вологодской области в 2021 году

Построенные в 2018 году 50 газопроводов обеспечат газом 10 тыс. жителей Подмосковья

Инвестиции в газификацию Республики Алтай в 2018 году составят около 180 млн рублей

В первую очередь после окончательного вступления закона в силу - через 180 дней после его опубликования - профильные органы местного самоуправления в городских поселениях и округах должны будут вести "подготовку населения к использованию газа" и согласовывать схемы расположения объектов газоснабжения. В случае с селами и территориями между ними данную работу будут проводить органы местного самоуправления муниципального района.

Во время второго чтения в Госдуме в закон была включена поправка, согласно которой полномочия правительства РФ в области газоснабжения дополняются: оно будет утверждать методику расчета показателей газификации или определять орган власти, уполномоченный утверждать такую методику.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что уровень газификации территории России на начало 2017 года достиг 67,2%. По словам Миллера, в городах и поселках городского типа степень газификации составляет 70,9%, а на селе - 57,1%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миллер, Алексей Борисович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия по этике FIDE отстранила Илюмжинова от должности президента организации
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Матвиенко упрекнула главу "Почты России" в незнании реальных зарплат почтальонов
4
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
5
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
6
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
7
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!