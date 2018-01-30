Товарооборот между Крымом и Чувашией за год вырос на 20%

Главы регионов подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Товарооборот Крыма и Чувашии в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 20% и составил 385 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс- службе администрации главы республики.

"В 2017 году товарооборот между Чувашией и Республикой Крым составил 385 млн рублей, что выше уровня 2016 года почти на 20%. Наибольший удельный вес поставляемой в Крым продукции приходится на кондитерские изделия, изделия легкой промышленности, лакокрасочные материалы, металлорежущие станки, электротехническую продукцию", - сказали в пресс-службе.

Сотрудничество между республиками будет продолжено. Соответствующий план мероприятий по реализации соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы подписали глава Чувашии Михаил Игнатьев и глава Крыма Сергей Аксенов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Одно из направлений сотрудничества - развитие энергетического комплекса Крыма.

В частности, чувашское ООО "Комплектэнерго" участвовало в строительстве первых линий энергомоста в республику, в сооружении электросетевого энергомоста участвуют ООО "НПП "Бреслер", ЗАО "Чебоксарский электроаппаратный завод". НПП "Экра" поставило электротехническое оборудование в Крым, продукцией из Чувашии оборудованы подстанции "Тамань", "Камыш-Бурун", "Кафа" и "Симферопольская".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.