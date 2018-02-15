Власти Ставрополья считают, что три инвестпроекта позволят создать в крае 700 рабочих мест

В краевую промышленность привлекут инвестиции в объеме более 56 млрд рублей

"Соглашения, заключенные правительством Ставропольского края на форуме "Сочи-2018" в области энергетики и химической промышленности, готовы к инвестиционной фазе… В 2018-2019 годах начнется инвестиционная фаза проекта "Производство гофрокартона на территории регионального индустриального парка в городе Невинномысске" ООО "Ставропольский картонно-бумажный комбинат". Инвестиционный проект должен принести Ставропольскому краю более 10 млрд рублей инвестиций и создать до 600 рабочих мест", - сказал министр.

СТАВРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Реализация трех якорных соглашений, подписанных Ставропольским краем с инвесторами на форуме в Сочи в феврале, позволит создать в регионе 700 рабочих мест. Об этом ТАСС в среду сообщил министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

Еще порядка 100 рабочих мест появятся при реализации других крупных инвестпроектов. Как сообщалось, АО "Невинномысский азот" планирует модернизировать три цеха, которые приведут к увеличению производительности агрегата аммиака, агрегата карбамида, а также цеха по производству сложных минеральных удобрений, объем инвестиций - порядка 6 млрд рублей.

"Проект по развитию ветрогенерации в Ставропольском крае в настоящее время находится в стадии проектирования. АО "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" (дочернее предприятие "Росатома") утвердила 4 потенциальные площадки для размещения ветропарков в Кочубеевском муниципальном районе, Новоалександровском, Ипатовском и Петровском городских округах. Продолжается работа по отбору дополнительных площадок. По предварительной оценке, стоимость проекта превышает 40 млрд рублей", - добавил Хоценко.

Ставропольский край поддержит реализацию крупных проектов в регионе. "Подписанные инвестиционные соглашения с "Невинномысским Азотом" позволят предприятию сэкономить до 500 млн рублей на налоговых отчислениях с новых мощностей в первые годы реализации проекта. Льготные налоговые режимы предусмотрены и для завода по производству гофрокартона, и для ветропарков", - пояснил министр.

На форуме в Сочи в 2018 году подписаны документы о строительстве в Ставропольском крае завода по производству гофрокартона мощностью 350 млн квадратных метров продукции в год, объектов ветрогенерации мощностью до 400 МВт, модернизации производства на "Невинномысском "Азоте". В краевую промышленность привлекут инвестиции в объеме более 56 млрд рублей.