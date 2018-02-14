Посол в РФ: в условиях санкций "сделано в Италии" превратится в "сделано с Италией"

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Паскуале Терраччано в интервью ТАСС рассказал, какой регион наиболее привлекателен для итальянских инвесторов и как санкции США влияют на сотрудничество Москвы и Рима в сфере энергетики

В условиях санкций Итальянская Республика переходит от концепции "Сделано в Италии" к модели "Сделано с Италией" - созданию совместных производств в России. В интервью ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи новый посол Италии в Москве Паскуале Терраччано рассказал, почему Северный Кавказ наиболее привлекателен для итальянских инвесторов, как санкции США влияют на сотрудничество России и Италии в сфере энергетики, а также о том, почему его всегда интересовали русская культура и история. — Господин посол, вы недавно вступили в должность. Какие профессиональные и личные цели вы ставите перед собой? — Моя цель – дальнейшее укрепление связей между Италией и Россией. Хотя наши отношения превосходны, всегда есть возможность сделать их еще лучше. Я имею в виду прежде всего экономические и культурные связи, но считаю необходимым и продвижение политического диалога по темам, представляющим взаимный интерес.

Когда я был еще подростком, первой по-настоящему увлекшей меня книгой стал "Идиот" Достоевского, а первое музыкальное произведение, которое потрясло меня, – это Первый концерт Чайковского. Так что у меня давняя любовь к России

Я также хотел бы глубже узнать Россию. Меня всегда очаровывала русская культура, история. Когда я был еще подростком, первой по-настоящему увлекшей меня книгой стал "Идиот" Достоевского, а первое музыкальное произведение, которое потрясло меня, – это Первый концерт Чайковского. Так что у меня давняя любовь к России. Также я поставил перед собой задачу укрепить связи между малым и средним бизнесом Италии и России. Наше правительство выступает за то, чтобы Европейский банк реконструкции и развития возобновил финансирование проектов в России, замороженное в 2014 году. Мы не понимаем, почему это решение должно затрагивать сектор малого и среднего бизнеса, который является основой гражданского общества. Необходимо, чтобы ЕБРР вновь участвовал в развитии малого и среднего бизнеса здесь в России и в расширении его связей с малым и средним бизнесом других европейских стран. — Какие соглашения были подписаны представителями итальянского бизнеса в рамках Российского инвестиционного форума? — В форуме принимали участие итальянские компании, работающие в сфере энергетики и инфраструктуры. В четверг энергетическая компания Enel подпиcала важное соглашение о создании ветропарка в Ростовской области. Другие соглашения касаются проектов в сфере инфраструктуры. Кроме того, наши компании сейчас работают над контрактами в таких областях, как строительство, агропромышленный сектор, туризм, здравоохранение.

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Другая сфера сотрудничества, которая приобрела еще большее значение после введения санкций, - это станкостроение. Мы продвигаем концепцию "Сделано с Италией" вместо "Сделано в Италии", стратегию создания совместных российско-итальянских предприятий, которая позволит выпускать на территории России продукцию, отвечающую традиционным итальянским стандартам качества. Есть огромный интерес со стороны итальянских компаний, и этот интерес растет. — Какие российские регионы можно назвать наиболее привлекательными для итальянских инвесторов? - В прошлом году посольство собрало 119 проектов в 18 субъектах РФ, которые затем были представлены в шести городах Италии при поддержке министерства иностранных дел и министерства экономического развития республики. Итальянскому бизнесу интересны все регионы России, но особенно – Северный Кавказ и юг России в целом, где развит агропромышленный сектор и где существует высокий спрос на итальянские технологии. — Как вы оцениваете перспективы сотрудничества в сфере инноваций? — Здесь прекрасные перспективы. Институт внешней торговли Италии (ИЧЕ) открыл отделение по стартапам в Москве, которое организует различные мероприятия, следит за развитием инноваций в России, проводит форумы – два в Италии и один в России, где могут встречаться создатели российских и итальянских стартапов. Как раз сейчас такой форум проходит в Красной поляне, где участвуют 10 итальянских компаний. — Россия и Италия активно развивают сотрудничество в сфере энергетики. На ваш взгляд, могут ли санкции США в отношении энергетического сектора РФ нанести ущерб российско-итальянскому сотрудничеству? — Действительно, санкции осложнили нашу работу. Особое беспокойство вызывают экстерриториальные санкции, целесообразность которых весьма сомнительна. Мы бы хотели, чтобы Брюссель инициировал диалог с Вашингтоном по этому вопросу. — 30 января – 1 февраля министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано совершил рабочие визиты в Киев и Москву, где провел переговоры с украинским и российским коллегами. Как Рим оценивает результаты этих встреч?

Министр хотел своими глазами увидеть зону главного конфликта на европейском континенте, и картина разрушений и страданий в Донбассе произвела на него большое впечатление

— Это были очень важные переговоры, которые открыли председательство Италии в ОБСЕ. Министр хотел своими глазами увидеть зону главного конфликта на европейском континенте, и картина разрушений и страданий в Донбассе произвела на него большое впечатление. Разрешение конфликта в Донбассе, безусловно, является приоритетом итальянского председательства в ОБСЕ. Министр хотел вновь подтвердить Киеву и Москве позицию Рима о безальтернативности Минских соглашений, ни политические пункты которых, ни пункты, касающиеся безопасности, не были полностью выполнены. Исходим из недопустимости дальнейшей эскалации насилия, необходимости достижения устойчивого режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений. — Складывается впечатление, что проект размещения миссии ООН в Донбассе для защиты наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ повис в воздухе. Какова позиция Рима по этому вопросу в свете итальянского председательства в организации? Мы считаем, что инициатива размещения миссии ООН в Донбассе очень важна и потенциально могла бы разблокировать ситуацию. Мы заинтересованы в обеспечении максимальной координации между ОБСЕ и ООН. Но, очевидно, чтобы этого достичь, необходим прямой диалог между Россией и Украиной для определения мандата этой миссии.