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5 марта, 03:21
"Известия": инвестиции в проект квантового компьютера могут составить 900 млн рублей

Параллельно будут создаваться новые алгоритмы для решения конкретных задач, отметил руководитель направления информационных исследований ФПИ Сергей Гарбук

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в проект сверхмощного квантового компьютера, который планируют построить консорциум Внешэкономбанка, компании "ВЭБ Инновации", Фонда перспективных исследований (ФПИ), МГУ имени Ломоносова и АНО "Цифровая экономика", в ближашие пять лет, оценивается в 900 млн руб., пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на руководителя направления информационных исследований ФПИ Сергея Гарбука.

По его словам, параллельно будут создаваться новые алгоритмы для решения конкретных задач. "Без соответствующего математического обеспечения квантовый компьютер не будет иметь практической значимости. Создание квантовых алгоритмов позволит говорить о принципиально новом качестве решения таких задач большой вычислительной сложности, как моделирование интеллектуальных способностей человека, оптимальное распределение транспортных и логистических потоков, прогнозирование погоды, и других", - рассказал "Известиям" Гарбук.

Внешэкономбанк, Фонд перспективных исследований, "ВЭБ- инновации", МГУ и АНО "Цифровая экономика" 15 февраля на полях Российского инвестиционного форума "Сочи-2018 подписали соглашение о создании в России 50-кубитного квантового компьютера. Соглашение подразумевает реализацию комплексного научно-технического проекта по созданию многокубитного оптического квантового симулятора на основе фотонных чипов и нейтральных атомов, а также развитие необходимой научно-исследовательской и технологической инфраструктуры, проведение консультаций, рабочих встреч и других мероприятий для постановки и выполнения прикладных задач в сфере квантовых технологий.

Заведующий лабораторией искусственных квантовых систем МФТИ Олег Астафьев заявил "Известиям", что в указанные сроки создать систему из 50 кубитов в принципе возможно. "Ученые специально ищут такие алгоритмы, которые нельзя реализовать на классическом компьютере, но можно на квантовом. Несмотря на сложности, эта область знаний развивается гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Средства и сроки, на мой взгляд, достаточные, а создание 50-кубитной системы станет, несомненно, значительным шагом в науке и технологии", - сказал эксперт.

Квантовый компьютер - одна из самых обсуждаемых тем в науке за последние годы. Это гипотетическое устройство на стыке информационных технологий и квантовой физики, самого сложного раздела теоретической физики - одно из наиболее перспективных направлений развития вычислительной техники. В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений - ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере - кубит - в свою очередь может находиться в суперпозиции, т. е. быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления, сделать решаемыми задачи, которые недоступны для современных суперкомпьютеров.

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