Михаил Мень: Минстрой допускает объединение законопроектов по реновации и аварийному жилью

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Министр строительства и ЖКХ РФ в интервью ТАСС — о механизме расселения аварийного жилья, путях решения проблемы пострадавших дольщиков и прямых платежах за коммунальные услуги

Реновация в российских регионах может быть увязана с постоянно действующим механизмом расселения аварийного жилья. Об этом, а также путях решения проблемы пострадавших дольщиков и прямых платежах за коммунальные услуги министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС в ходе Российского инвестиционного форума. — Только что на форуме шла дискуссия о том, что в скором времени ожидается принятие законопроекта о прямых договорах жильцов с ресурсоснабжающими организациями. По вашим оценкам, когда это может произойти и означает ли это, что всем гражданам нужно будет срочно перезаключать договоры напрямую, а Единые расчетные центры (ЕРЦ), даже эффективные, будут закрыты? — Спасибо за вопрос, он очень актуален. На сегодняшний день было найдено компромиссное решение, и хотелось бы поблагодарить коллег-депутатов за активную работу.

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В первом чтении проект уже принят, очень рассчитываем на то, что до конца февраля законопроект будет принят во втором чтении. Дальше процедуру вы знаете: третье чтение, Совет Федерации, и после подписания президентом закон будет вступать в силу. То, что касается немедленного переподписания договоров после вступления в силу закона, — этого не нужно будет делать, в этом как раз и заключался компромисс. Дело в том, что мы заложили с депутатами норму: если управляющая компания работает нормально, не задерживает платежи ресурсникам с тех денег, которые собраны с населения, то у жителей дома совершенно нет оснований переходить на прямые договоры. Но если есть серьезные задержки, то тогда переход неминуем. Но даже если задержек нет или они небольшие, но люди примут решение переходить на прямые договоры — такая опция тоже есть. Мы шли по тому принципу, чтобы у людей максимально оставался выбор. Помимо этого вы совершенно правильно и справедливо задали вопрос про ЕРЦ, по ним тоже была дискуссия, потому что в ряде субъектов, например в Москве, ЕРЦ уже заработали достаточно эффективно и качественно, и, конечно, эту схему разрушать было бы неверно. Поэтому ЕРЦ полностью вписываются в эту систему, и здесь мы никаких проблем не видим. Так что ждем решения законодателей. — Буквально на днях утверждены новые правила признания дольщиков пострадавшими. Они, в частности, сокращают срок неисполнения обязательств застройщика перед дольщиком. Насколько может увеличиться официальное число пострадавших дольщиков после принятия этих правил? — Мы поменяли девять месяцев на шесть месяцев, и это, в общем-то, дает более внимательное отношение субъекта к этой проблеме, потому что девять месяцев — это уже, как говорят, too much. Если за полгода становится очевидно, что компания уже недееспособна, то, конечно, признание объекта (проблемным — прим. ТАСС) необходимо. И вторая там же норма — у нас очень часто уже после того, как объект введен в эксплуатацию, идут процедуры, связанные с передачей и оформлением документов. И эти дома, что называется, болтаются в реестре проблемных объектов. Это тоже неправильно. Если дом введен в эксплуатацию, мы уже этот дом проблемным не должны считать. Дальше уже там дело юридической техники — оформление окончательных договорных отношений. — Власти столицы недавно просили вас изменить законодательство, чтобы достроить за бюджетный счет три самых больших долгостроя Москвы. Смогут ли регионы тоже пользоваться этими поправками или же они будут адресными для Москвы? — Законодательная инициатива не может быть исключительно для какого-то субъекта. Она, конечно, будет в целом для страны.

Но дело в том, что возможности за счет своих сил или своих бюджетных организаций решать эти проблемы есть буквально у единиц из субъектов РФ, у Москвы в том числе. Но мы сейчас обсуждаем вот эти поправки ко второму чтению, касаемо недостроев, и возможно, появится норма, — пока я говорю очень осторожно, потому что идет обсуждение, — там, где нет возможности у бюджетных организаций, может быть, системообразующих застройщиков привлекать к этому. На самом деле это и делается в субъектах РФ, но под это не подложена основательная законодательная база. Мы сейчас над этим работаем. Но надо отдать должное нашим коллегам — руководителям регионов. После того как они поняли, что ситуация с дольщиками находится на контроле у главы государства, что мы в еженедельном режиме проводим с ним селекторные совещания, что уже профильное ведомство по сути знает каждый объект в стране, — они действительно сдвинули дело с мертвой точки. За прошлый год 140 проблемных объектов долевого строительства все-таки было введено, как и брали на себя обязательства субъекты РФ. И по планам на этот год — они увеличили свои обязательства в два раза. Если первый раз мы видели в дорожных картах 180 объектов, то в этом году они уже подкорректировали свои обязательства и увеличили до 360 объектов. Будем отслеживать по сути каждый объект, и универсального решения здесь нет. Где-то это за счет дополнительных разрешений, которые выдаются застройщикам, дополнительных земельных участков, которые мы в том числе через институт развития можем выделять и выделяем субъектам РФ. Где-то есть бюджетные возможности, где-то есть какие-то неординарные схемы по дострою объектов. — Проблема дольщиков — тяжелое наследие. Но хотелось бы перейти к развитию. Сейчас вы рассказали про конкурс молодых архитекторов, насколько я понимаю, он будет идти по схеме, обкатанной в ходе конкурса "Лидеры России". Могли бы вы рассказать, что получит победитель? ​— Мы с институтом развития в строительной отрасли запускаем конкурс для молодых архитекторов. Но одно из существенных условий — чтобы эта молодежь потенциально была готова к переезду в достаточно отделенный муниципалитет. Потому что наша главная проблема сегодня в архитектурном решении облика наших городов — то, что невысок уровень влияния архитекторов, как областных, так и муниципальных.

Если управляющая компания работает нормально, не задерживает платежи ресурсникам с тех денег, которые собраны с населения, то у жителей дома совершенно нет оснований переходить на прямые договоры. Но если есть серьезные задержки, то тогда переход неминуем