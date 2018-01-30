Минкавказ: стратегия развития туризма СКФО определит перспективные направления для бизнеса

По мнению заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой, стратегия определит дестинации и покажет, куда будут направлены усилия государства

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Стратегия развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035 года позволит частному бизнесу определить основные точки притяжения и направления для инвестиций. Об этом в интервью ТАСС на инвестиционном форуме в Сочи рассказала заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"Стратегия определит дестинации и покажет, куда будут направлены усилия государства, чтобы частный бизнес понимал эту схему и перспективные направления. Нужно показать точки интереса государства, тогда будет понятно, по каким направлениям есть смысл вкладывать деньги в строительство мест размещения, кемпингов и так далее", - сказала она.

По словам Рухуллаевой, сеть автомобильных дорог на Северном Кавказе развита неплохо, что может привлечь туристов на машинах, однако инфраструктура на магистралях требует дополнительного развития. "Необходимо, чтобы на автомобильных трассах были оборудованные места стоянок, кемпинги, автозаправки. Это направление пока слабо развито, но мы понимаем бизнес - сложно строить кемпинг, нет понимания, кто туда поедет", - пояснила заместитель министра.