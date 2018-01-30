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15 февраля, 18:27
Медведев: Россия сосредоточена на развитии экспорта и конкурентоспособности

Премьер отметил, что правительство усиленно работает над тем, чтобы подстегнуть экономический рост

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Ограничения не мешают России развиваться, страна сосредоточена на развитии экспорта и конкурентоспособности. Такое мнение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал на встрече с представителями российских деловых кругов в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2018".

"В ситуации меняющегося мира Россия находится под воздействием объективных и субъективных факторов в своем развитии, включая решения ряда иностранных государств. Но это не мешает нам развиваться, - сказал Медведев. - Мы в результате всех изменений, которые происходят, наметили для себя приоритеты и по этим приоритетам стараемся идти, стараемся повышать конкурентоспособность страны".

Медведев отметил, что усилия правительства сосредоточены в том числе на поддержке экспорта, чтобы подстегнуть экономический рост. Он напомнил, что уже заработал Российский экспортный центр. Достигнутый уровень объема экспорта, по оценке Медведева, "еще совсем недавно трудно было представить". Он напомнил, что в России начала действовать программа компенсации процентных ставок по экспортным кредитам, появилась возможность уменьшить расходы на транспортировку. Также стало уделяться особое внимание защите интеллектуальной собственности.

Глава правительства подчеркнул, что власти понимают, что с распростертыми объятиями российские товары на мировых рынках не ждут, а напротив, стараются их выдавливать. "Поэтому поддержку экспорта нужно расширять. Это касается, конечно, не только крупного бизнеса, но и малого, и среднего бизнеса, - отметил он. - Уверен, что большой бизнес как раз в этом смысле может помочь менее крупному".

Премьер предложил представителям деловых кругов обсудить имеющиеся предложения в области поддержки экспорта по различных товарным группам. Он также выразил надежду, что в скором времени удастся навести порядок в области движения товаров, а также противодействия распространению контрафактной продукции.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2018
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