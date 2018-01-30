Бесплатные занятия по шахматам запустят в 36 регионах

"Шахматные гостиные" откроются на базе детских технопарков "Кванториум", а также в других региональных организациях

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Бесплатные "Шахматные гостиные" для российских школьников откроются в 36 регионах. Соответствующее соглашение в четверг подписали Минобрнауки, Фонд новых форм развития образования и профессиональный шахматный клуб "ПрофЧессКлаб" на полях Российского инвестиционного форума.

Согласно документу, в регионах будет открыто более 40 гостиных. Соглашением предусмотрено развитие шахматного образования не только на базе детских технопарков "Кванториум", но и на базе других региональных организаций.

"Я очень счастлива, что присутствую на этом событии, за которое еще полтора года назад меня ругали. Когда я начала эту песню "шахматы в школу", не все ее поддержали, прямо скажу", - сказала глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

По ее словам, есть исследование ФИДЕ, которое доказывает, что в странах, где шахматы в школе обязательны, результаты учебной программы выше, чем там, где в шахматы не играют. "Шахматы - это не спорт, это искусство, это наука и творчество. Я с трепетом отношусь к тем, что играет в эту игру хорошо", - отметила министр.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.