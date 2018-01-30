Москва и Вологодская область подписали в рамках форума в Сочи соглашение о сотрудничестве

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что товарооборот со столицей составляет 50 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионам на пять лет. Соответствующий документ стороны подписали в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"[Вологодская область] из всех регионов - самый динамично развивающийся регион с точки зрения увеличения товарооборота с Москвой. За последние три года товарооборот увеличился на 50% и уже перевалил планку в 50 млрд рублей. Это, конечно, колоссальный успех, и я поздравляю правительство, губернатора Вологодской области. Надеюсь, что подписание соглашения даст толчок более активному сотрудничеству в самых разнообразных сферах: и туризму, и экономике, и здравоохранению, и образованию, социальной сфере", - сказал Собянин.

Кувшинников выразил надежду, что регионы продолжать укреплять совместное сотрудничество. "Для нас Москва является партнером номер один. Товарооборот - 50 млрд рублей. Мы поставляем премиальные продукты питания под брендом "Настоящий Вологодский продукт" во все торговые сети города Москвы, он пользуется огромным спросом, благодаря этому товарооборот ежегодно увеличивается на 10-15% и имеет большой потенциал для дальнейшего развития", - сказал Кувшинников.

Как сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии, в рамках соглашения планируется создание условий для расширенной кооперации в сферах транспорта, информационных технологий, промышленности, лесного хозяйства, в области науки, культуры, туризма, спорта, охраны окружающей среды, по направлению семейной и молодежной политики, в архитектуре, строительстве и ЖКХ. В 2015 г. товарооборот между субъектами составлял 35,5 млрд рублей, в 2016 его показатель достиг 42,7 млрд рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.