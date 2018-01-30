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15 февраля, 19:12
Глава ВТБ назвал Набиуллину самым храбрым руководителем ЦБ за весь постсоветский период

Андрей Костин отметил, что ни один из предшественников главы регулятора не имел достаточно мужества для такой работы

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сумела не только выстроить систему, которая привела к самой низкой инфляции за всю историю современной России, но и начала расчистку банковского сектора, заявил ТАСС глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Я очень уважаю и поддерживаю Эльвиру Набиуллину. Она женщина, но, наверное, единственный из руководителей ЦБ за весь постсоветский период, который имел по-настоящему храбрость и мужество, чтобы начать расчистку банковского сектора. Чего до нее никто не делал. Ни один из предшественников не имел достаточно, как говорят на Западе, guts - кишок, чтобы это сделать. Она за это взялась. Это не очень благодатная миссия, ее за это очень много критикуют, а я за это ее поддерживаю", - сказал Костин.

Он также отметил, что Набиуллина "не только хороший специалист в области макроэкономики, потому что она действительно выстроила систему, которая привела сегодня, совместно с правительством, к самой низкой инфляции за всю историю нашей страны, но и сумела сегодня довольно четко контролировать банковский сектор".

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РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаКостин, Андрей ЛеонидовичРоссийский инвестиционный форум - 2018
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