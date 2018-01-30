"Ростелеком" направит на развитие интернет-связи в Ростовской области 2 млрд рублей

Строительство новых сетей обеспечит техническую возможность для подключения к высокоскоростному интернету 850 тыс. домохозяйств в сельских районах региона

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" до 2020 года направит 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры интернет-связи в Ростовской области, соглашение об этом подписано в четверг на инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение, подписанное губернатором региона Василием Голубевым и президентом компании "Ростелеком" Михаилом Осеевским, предусматривает строительство волоконно-оптических сетей, которые обеспечат техническую возможность для подключения к высокоскоростному интернету 850 тыс. домохозяйств в сельских районах Ростовской области.

"Качество жизни любой территории определяется в том числе уровнем связи. Убежден, что существующий интерес к интернету в городах и на селе будет только возрастать. Благодаря этому проекту у людей старшего поколения появится возможность получать услуги в электронном виде, общаться с миром", - сказал Голубев, комментируя подписанное соглашение.