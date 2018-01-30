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15 февраля, 19:20
"Ростелеком" направит на развитие интернет-связи в Ростовской области 2 млрд рублей

Строительство новых сетей обеспечит техническую возможность для подключения к высокоскоростному интернету 850 тыс. домохозяйств в сельских районах региона

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" до 2020 года направит 2 млрд рублей на развитие инфраструктуры интернет-связи в Ростовской области, соглашение об этом подписано в четверг на инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение, подписанное губернатором региона Василием Голубевым и президентом компании "Ростелеком" Михаилом Осеевским, предусматривает строительство волоконно-оптических сетей, которые обеспечат техническую возможность для подключения к высокоскоростному интернету 850 тыс. домохозяйств в сельских районах Ростовской области.

"Качество жизни любой территории определяется в том числе уровнем связи. Убежден, что существующий интерес к интернету в городах и на селе будет только возрастать. Благодаря этому проекту у людей старшего поколения появится возможность получать услуги в электронном виде, общаться с миром", - сказал Голубев, комментируя подписанное соглашение.

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В рамках соглашения оператор связи планирует продолжить модернизацию оборудования "Системы-112" в регионе, а также работу по подключению к высокоскоростному интернету медицинских учреждений области.

В Ростовской области с 2015 года реализуется проект по устранению цифрового неравенства - повышению доступности интернет-связи в населенных пунктах с численностью населения до 500 человек, в рамках проекта уже проложено 1,7 тыс. км волоконно-оптических линий связи.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ, в прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей. Организатор форума - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьРоссийский инвестиционный форум - 2018
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