Губернаторы регионов предложили создать индекс конкурентоспособности муниципальных чиновников по аналогии с инвестиционными рейтингами

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Губернаторы регионов РФ предложили ввести индекс конкурентоспособности муниципальных служащих, в том числе мэров, а также повысить им заработную плату. Из-за того, что уровень зарплат на муниципальной службе низкий, лучшие кадры уходят в частные компании. Об этом они говорили на круглом столе "Инвестиции в регионы: изменилась ли работа управленческих команд?", который прошел в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума.

"Мы должны изменить конкурентоспособность госслужащих, и только тогда образование будет полезно и востребовано. (…) Мы проигрываем конкуренцию за качественные кадры своим же российским компаниям, причем с государственным участием", - сказал заместитель губернатора Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Низкие зарплаты

Он предложил по аналогии с инвестиционными рейтингами создать индекс конкурентоспособности муниципальных чиновников. "Может быть нам тоже самое сделать и с госслужбой: сделать некий индекс, который бы сравнивал систему рекрутирования на госслужбу и в частный бизнес, систему мотивации развития, обучения и передвижения кадров, чтобы мы видели лучшие практики, к чему нужно стремиться, и то, что у нас есть сегодня. И дальше мы бы отвечали себе на вопрос, как мы хотим этот разрыв ликвидировать", - объяснил он.

Одна из основных причин низкой популярности муниципальной службы - невысокие заработные платы, считает глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. "У нас много сильных компаний в Удмуртии, оборонная промышленность, он (то есть, потенциальный кандидат - прим. ТАСС) пойдет туда. (...) Мы сейчас будем выстраивать, сейчас готовимся к этому, новую систему, действительно достойных зарплат, хотя бы приближенных к рынку и мотивации. Насколько у нас это получится, посмотрим, но, если мы этого не сделаем, и не только в Удмуртии, а вообще в стране, мы все время будем заложниками этой темы", - рассказал он.

Учеба в команде

В то же время эксперты отмечают необходимость постоянного обучения чиновников. "Врачей, учителей обучают, а для меня было открытием: для того, чтобы стать мэром, можно избраться, и, не имея квалификации, управлять городом. Мне кажется, это не совсем правильно, и мы должны не только отбирать на такие важные должности руководителей с должным образованием, но и сопровождать это образование в течение всей его работы, (…) с тем, чтобы все новые изменения, начинания в области госуправления, он знал", - уверен генеральный директор НО "Фонд развития моногородов" Илья Кривогов.

По его словам, обучение чиновников должно быть направлено на то, чтобы они могли улучшать качество жизни в своих городах. "Мне кажется, нужно сравнить условия жизни в наших небольших городах (…) и в городах, куда уезжает молодежь. Эта разница в качестве жизни как раз и должна стать основой, что нужно сделать и чему надо учить [чиновников], чтобы люди не уезжали", - пояснил Кривогов.

По словам директора направления "Развитие регионов" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Игоря Кустарина, очень важно, чтобы обучение чиновников проходило в команде, которая нацелена на результат. "Важная задача - формирование команды управленцев на региональном уровне, которая могла бы справляться с решением задач развития региона любого уровня масштабности, сложности, амбициозности. (…) Такой модуль (образовательный - прим. ТАСС) тоже надо развивать", - сказал он.

При этом некоторые регионы на местном уровне перенимают такие методы обучения и стараются их развивать. Вице-губернатор Самарской области Александр Кобенко рассказал, что в регионе планируется начать обучение проектных команд чиновников для развития малых городов. "Обучение в команде очень важно, поскольку позволяет наладить взаимодействие для управленческих изменений, необходимое на госслужбе", - заключил он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала РФ. В прошлом году на форуме было заключено 377 соглашений на 490 млрд рублей.

Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума