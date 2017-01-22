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Спортивная карьера Андрея Дмитриева

Биографии и справки
22 января, 21:02 UTC+3
В базе данных Всероссийской федерации легкой атлетики первое выступление спортсмена на профессиональном уровне датировано июнем 2007 года
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Дмитриев Андрей Михайлович, 26 лет, родился 5 июня 1990 года в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), мастер спорта России. Специализируется в беге на 1500 метров.

В последние годы на внутрироссийских соревнованиях представлял Краснодарский край (региональный Центр спортивной подготовки по легкой атлетике). Работал под руководством тренера Александра Гукова. 

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В базе данных Всероссийской федерации легкой атлетики его первое выступление на профессиональном уровне датировано июнем 2007 года, когда Дмитриев на турнире в Пензе пробежал 800 метров за 1 минуту 55,71 секунды. 

В 2009 году был членом юниорской сборной России по легкой атлетике. На чемпионате мира по кроссу, который проходил в марте 2009 года в Аммане (Иордания), занял 50-е место. В июне 2009 года на молодежном первенстве РФ в Казани пробежал 1500 метров за 3.45,43. 

С 2009 года в течение четырех лет обучался в Военном институте Вирджинии (США) по специальности «прикладная математика» и получал там спортивную стипендию, которая покрывала его обучение и проживание. Для того, чтобы быть стипендиатом, спортсмен должен хорошо учиться и выступать за университет на соревнованиях (Дмитриев выступал в студенческой лиге NCAA). По словам Дмитриева, институт хоть и назывался военным, но его учеба к американской армии никакого отношения не имела. 

В мае 2015 года Дмитриев занял первое место на командном чемпионате страны в Сочи, пробежав 1500 метров за 3.42,54. Год спустя, на летнем чемпионате России-2016 в Чебоксарах в финале бега на 1500 метров этот спортсмен занял последнее, 12-е место, показав результат 3.50,33 (в квалификации – 3.46,35). 

Рекорд России в беге на 1500 метров (3.32,28) был установлен 30 июня 2000 года Вячеславом Шабуниным.

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