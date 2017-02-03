Российско-белорусские отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Надежда Белялова/. 3 февраля 2017 г. на встрече с представителями общественности и журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия нарушила договор о границе между двумя странами, установив пограничные зоны в регионах, граничащих с Белоруссией.

Также белорусский президент сообщил, что поручил МВД республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия на рынок РФ.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о некоторых актуальных вопросах российско-белорусских отношений.

Законодательные основы сотрудничества

Отношения двух стран строятся на Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанном 21 февраля 1995 г. Документ предусматривал создание условий для формирования единого экономического пространства, координации финансовой, таможенной политики, а также открытость границ и ликвидацию пограничного контроля.

2 апреля 1996 г. президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства, постепенный переход к единому законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, охраны государственных границ. 2 апреля 1997 г. Сообщество было преобразовано в Союз России и Белоруссии (этот день отмечается как День единения народов двух стран), 8 декабря 1999 г. - создано Союзное государство (договор о его создании вступил в силу 26 января 2000 г.).

Россия и Белоруссия сотрудничают в рамках СНГ (с 1991 г.), ОДКБ (с 2002 г.), Таможенного союза (с 2010 г.) и Единого экономического пространства (с 2012 г.). С 2015 г. являются членами Евразийского экономического союза, в который также входят Казахстан, Армения и Киргизия.

Товарооборот

Товарооборот двух стран, по данным ФТС России, в 2015 г. составил $24,22 млрд, при этом $15,35 млрд пришлось на российский экспорт, $8,87 млрд - на российский импорт.

По предварительным данным ФТС, в 2016 г. товарооборот снизился на 11,8% и составил $21,36 млрд (российский экспорт - $12,80 млрд, российский импорт - $8,56 млрд).

Экспорт продовольствия

По данным ФТС, в 2016 г. Белоруссия поставила в РФ мяса и мясных субпродуктов на сумму $542 млн, рыбы и морепродуктов - на $95 млн, овощей на $133 млн и фруктов на $73 млн.

Самой крупной статьей продуктового экспорта стали поставки молока, молочной продукции и яиц - $1 млрд 468 млн.

Продуктовые споры

В последние десять лет между странами несколько раз возникали острые противоречия по вопросам поставок белорусского продовольствия в РФ. В частности, 6 июня 2009 г. Россия запретила ввоз на свою территорию 600 наименований белорусских молочных продуктов из-за их несоответствия новому российскому техническому регламенту. В ответ 14 июня Белоруссия официально заявила об отказе принимать участие в заседании глав государств в рамках Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившего в Москве. Спустя несколько дней, 18 июня, экспорт белорусской молочной продукции был возобновлен.

7 августа 2014 г. в ответ на санкции ЕС и США Россия ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ряда западных стран. В результате Белоруссия стала крупным экспортером и реэкспортером многих видов пищевой продукции, ранее не поставлявшейся в Россию, в том числе овощей, ягод и экзотических фруктов.

При этом представители Россельхознадзора неоднократно фиксировали попытки ввоза из Белоруссии сомнительной растительной продукции, а также заявляли, что треть белорусских товаров поставляется в Россию в обход временных контрольных пунктов пропуска.

Весной 2016 г. Россельхознадзор приостановил ввоз мяса кур и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза.

Летом того же года надзорное ведомство ввело поэтапный запрет на ввоз продукции с ряда белорусских молочных предприятий. Данкверт сообщил, что зачастую белорусская продукция поступала с подложными документами. В декабре 2016 г. Лукашенко подверг жесткой критике претензии Россельхознадзора к белорусскому продовольствию.

Кредиты

Россия регулярно предоставляет Белоруссии кредиты для укрепления ее финансовой стабильности - погашения и обслуживания госдолга и пополнения золотовалютных резервов.

По последним данным, которые приводит пресс-служба президента РФ, Белоруссии уже выделено свыше $6 млрд кредитов по различным траншам.

Граница

15 апреля 1994 г. было подписано межправительственное соглашение двух стран о сотрудничестве по пограничным вопросам. Документ подразумевал создание 25 пунктов пропуска между двумя странами, однако они так и не были открыты. 6 января 1995 г. в Минске Россия и Белоруссия подписали соглашение о Таможенном союзе. После этого был упразднен таможенный и пограничный контроль, обе стороны ликвидировали погранзоны на сопредельных территориях. В 2010-2011 гг. в рамках введения Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, был формально отменен таможенный и транспортный контроль.

В связи с увеличением случаев нелегального пересечения границы в 2010-х гг. на всех автомобильных переходах границы с 2013 г. вновь заработали российские посты, на них осуществлялся выборочный таможенный контроль. В 2014 г. таможенный контроль был усилен после того, как Россия установила запрет на ввоз продуктов из Евросоюза и других стран в рамках ответных мер на веденные ранее антироссийские санкции. Осенью 2016 г. российские власти ужесточили правила проезда граждан третьих государств через границу России и Белоруссии (из-за рисков, связанных с террористической угрозой и миграционными вопросами).

В настоящий момент переходами через российско-белорусскую границу могут пользоваться только граждане России и Белоруссии. 29 декабря 2016 г. директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым был подписан приказ о введении погранзоны в приграничных с Белоруссией регионах РФ (вступит в силу 7 февраля 2017 г.). По версии ряда СМИ, организация погранзоны может быть связана с решением белорусских властей о введении с 11 февраля 2017 г. пятидневного безвизового режима для граждан США, ЕС и некоторых других стран.

Объединенная система ПВО

Между Россией и Белоруссией действует соглашение от 3 февраля 2009 г. о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны.

В сентябре 2015 г. президент России Владимир Путин поручил Минобороны с участием МИД провести переговоры с белорусской стороной и по их итогам подписать проект соглашения о создании на территории Белоруссии российской авиабазы. Как ранее отмечали в правительстве РФ, соглашение должно способствовать организации совместной охраны границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.

В апреле 2016 г. начальник Главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Павел Кураченко сообщил, что Россия и Белоруссия завершили практическое формирование объединенной системы ПВО в рамках соглашения 2009 г. По его словам, в дальнейшем основные усилия двух стран будут сосредоточены на несении совместного боевого дежурства и проведении практических мероприятий.

В июне 2016 г. пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что конкретных планов по размещению российской авиабазы в Белоруссии нет.