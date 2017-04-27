Исследовательское судно ЧФ РФ "Лиман". Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ. 27 апреля в Черном море в 40 км от пролива Босфор в условиях низкой видимости исследовательское судно "Лиман" Черноморского флота РФ столкнулось с судном для перевозки скота Youzarsif-Н, следовавшим под флагом Того, после чего затонуло.
Экипаж российского корабля эвакуирован береговой охраной Турции, погибших и пострадавших нет.
"Лиман" - средний разведывательный корабль (СРК) ВМФ РФ.
Относится к серии океанографических судов проекта 861, которые строились в 1967-1973 гг. на верфях в Гданьске (Польша). Всего было построено 29 судов, часть из них модернизированы с переоборудованием в разведывательные корабли. Всего в настоящее время в строю остаются десять судов этого типа, девять из них - в ВМФ России, одно - в составе военно-морских сил Хорватии.
Судно "Лиман" (заводской номер - 861/19, бортовой - 413) было спущено на воду 19 августа 1970 г., вступило в строй и вошло в состав Северного флота ВМФ СССР 23 декабря 1970 г. В 1974 г. было передано на Черноморский флот (ЧФ) ВМФ СССР. В 1970-х - 1980-х гг. совершило более 10 походов в Атлантический и Индийский океаны.
В 1989 г. проведено переоборудование по проекту 861М в средний разведывательный корабль.
С 1990 г. корабль совершил около 15 дальних походов в Средиземное море, в частности, в 1999 г. в Адриатическом море собирал разведывательную информацию о военной операции НАТО против Югославии.
В 2015-2017 гг. неоднократно вел наблюдение в Средиземном море в ходе операции ВС РФ против террористических группировок в Сирии. В 2016 и 2017 гг. вел наблюдение за военном-морскими учениями стран НАТО и Украины Sea Breeze и "Морской щит" в Черном море.
Входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей ЧФ (база - бухта Южная, Севастополь).
- Длина - 73,3 м;
- ширина - 11,2 м;
- осадка - 3,9 м;
- водоизмещение - 1 тыс. 560 т;
- скорость полного хода - 17 узлов (31 км/ч);
- дальность плавания - 9,7 тыс. морских миль (18 тыс. км) при 11 узлах;
- силовая установка - 2 дизеля общей мощностью 3,3 тыс. лошадиных сил.
- экипаж - до 85 человек.
Оснащен различными средствами радиолокации, гидроакустики и радиоразведки. Вооружение - переносной ракетный комплекс "Игла".