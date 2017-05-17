Биография Виктора Горбатко

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 мая 2017 г. в Москве на 83-м году жизни скончался российский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко.

Виктор Васильевич Горбатко родился 3 декабря 1934 г. в поселке совхоза "Венцы-Заря" Кропоткинского района Азово-Черноморского края (ныне - Гулькевичский район Краснодарского края). Отец, Василий Павлович Горбатко (1902-1968), был ветеринаром. Мать, Матрена Александровна (1901-1992), - колхозницей.

В 1952 г. был призван в Вооруженные силы СССР, направлен на летную подготовку. В 1956 г. окончил Батайское военное авиационное училище летчиков им А. К. Серова (Ростовская обл.). В 1968 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н. Е. Жуковского (ВВИА, Москва), получил квалификацию "летчик-инженер-космонавт".

С августа 1956 г. Виктор Горбатко служил в Молдавской ССР летчиком, а с июня 1957 г. - старшим летчиком 86-го гвардейского истребительного авиационного полка 119-й истребительной дивизии 48-й Воздушной армии Одесского военного округа. Летал на истребителе МиГ-17. Вместе с ним в полку служил другой будущий космонавт - Евгений Хрунов. В 1960 г. Горбатко получил класс инструктора парашютно-десантной подготовки ВВС. Всего выполнил более 120 прыжков с парашютом.

В отряде космонавтов

7 марта 1960 г. Виктор Горбатко был зачислен в первый отряд Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС СССР. С 5 апреля 1961 г. назначен на должность космонавта. В 1970-1971 гг. был заместителем отряда космонавтов, инструктором-космонавтом. С ноября 1971 г. по апрель 1974 г. и в январе-августе 1982 г. - командиром отряда космонавтов ЦПК. В 1978-1982 гг. - заместитель начальника 1-го управления по подготовке космонавтов, старший инструктор-космонавт.

Готовиться к космическому полету начал в июне 1964 г. Планировалось, что он станет членом дублирующего экипажа космического корабля "Восход-2", но был отстранен от подготовки в конце года из-за операции по удалению гланд.

Всего совершил три полета в космос общей продолжительностью 30 суток 12 ч 48 мин.

Первый полет состоялся 12-17 октября 1969 г., Виктор Горбатко был инженером-исследователем корабля "Союз-7", другими членами экипажа были Анатолий Филипченко и Владислав Волков. В программе полета была запланирована стыковка с кораблем "Союз-8" (экипаж - Владимир Шаталов и Алексей Елисеев). Из-за отказа системы автоматической стыковки эта задача не была выполнена.

Второй полет совершил 7-25 февраля 1977 г. в качестве командира корабля "Союз-24" и командира 2-й основной экспедиции орбитальной станции "Салют-5".

Третий полет провел 23-31 июля 1980 г. в качестве командира "Союза-37" по программе советско-вьетнамской экспедиции посещения станции "Салют-6". Летал вместе с вьетнамским космонавтом Фам Туаном. Вернулся на Землю на корабле "Союз-36".

Космонавт 1-го класса (1980).

"Космические шахматы"

9 июня 1970 г. участвовал в первой в истории шахматной партии, сыгранной с космонавтами в полете "представителями Земли". Вместе с Николаем Каманиным играл против находившихся на борту корабля "Союз-9" Андрияном Николаевым и Виталием Севастьяновым. Матч закончился ничьей.

После этого Виктор Горбатко был принят в почетные члены Центрального шахматного клуба СССР.

После ухода из отряда космонавтов, общественная деятельность

28 августа 1982 г. был отчислен из отряда космонавтов. С августа 1982 г. по май 1987 г. занимал должность первого заместителя председателя Спортивного комитета Министерства обороны СССР по международным спортивным связям.

В 1987-1992 гг. - начальник факультета заочного обучения ВВИА им. Жуковского.

29 августа 1992 г. был уволен с военной службы в звании генерал-майора авиации запаса.

В 1986-1992 гг. - председатель Союза филателистов СССР. В качестве представителя этого Союза в 1989-1991 гг. был депутатом Верховного совета СССР.

С апреля 1993 г. работал вице-президентом российско-украинской торговой компании "Фирма "Ал и Ал".

17 декабря 1995 г. баллотировался в Государственную думу РФ II созыва по одномандатному округу №145 (Ростов-на- Дону) как кандидат от избирательного блока "Власть - народу!" (лидеры - Сергей Бабурин, Николай Рыжков, Станислав Терехов). Набрал 3% голосов избирателей и занял девятое место. Депутатом от округа стал Сергей Шахрай (28,2%).

В 1995-1999 гг. работал советником заместителя председателя Госдумы РФ Сергея Бабурина. На выборах в Госдуму РФ III созыва 19 декабря 1999 г. баллотировался по федеральному списку партии Бабурина "Российский общенациональный союз" (РОС), который набрал менее 1% голосов избирателей и мандатов в парламенте не получил.

С декабря 2001 г. был председателем Всероссийского союза филателистов.

После возрождения партии РОС в 2011 г. был избран в центральный политической совет партии.

Входил в правление Ассоциации героев Советского Союза, героев РФ и полных кавалеров ордена Славы. Был президентом Общества друзей Монголии, Общества дружбы России и Абхазии.

Награды, семья, увлечения

Дважды Герой Советского Союза (1969, 1977). Награжден тремя орденами Ленина (1969, 1977, 1980), орденом Красной Звезды (1961), орденом Дружбы (2011), медалями. Отмечен почетной грамотой правительства РФ (2010), премией правительства РФ им. Ю. А. Гагарина в области космической деятельности (2011).

Герой Монгольской Народной Республики (1971), Герой Труда Социалистической Республики Вьетнам (1980). Также награжден монгольскими орденами Сухэ-Батора (1971) и Боевого Красного Знамени (1974), вьетнамским орденом Хо Ши Мина I степени (1980).

Был дважды женат. Первая супруга - Валентина Павловна Горбатко (в девичестве Ордынская; 1935-1997), врач-гинеколог. Вторая жена - Алла Викторовна Любимова (род. 1949), врач-педиатр. Имел двух дочерей от первого брака, Ирину (род. 1957) и Марину (род. 1960).

Увлекался филателией, игрой теннис и шахматы, охотой и рыбалкой.