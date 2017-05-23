Российско-филиппинские отношения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 мая 2017 года пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте, запланированная на 25 мая, состоится 23 мая. Родриго Дутерте назвал центральными темами переговоров вопросы безопасности и обороны, а также "установления баланса в торговых отношениях между двумя нашими государствами и соглашения в сфере сельского хозяйства". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории и современном состоянии российско-филиппинских отношений.

История отношений и визиты глав государств

Первые контакты между Российской империей и Филиппинами были установлены в начале XIX в. В сентябре 1812 г. американский коммерсант Питер Добелл (после принятия российского подданства - Петр Васильевич Добель), долгое время работавший в Юго-Восточной Азии, предложил российским властям открыть консульство в административном центре Филиппин - Маниле (тогда архипелаг был колонией Испанской империи). В 1817 г. он был назначен первым российским консулом на Филиппинах. Впоследствии консульство закрылось, однако в 1870-х гг. было учреждено вновь в связи с частыми заходами российских кораблей в порт Манилы. В XIX в. Филиппины посещали известные русские мореплаватели, в т. ч. Василий Головнин и Федор Литке. Отечественный этнограф и путешественник Николай Миклухо-Маклай проводил антропологические исследования на крупнейшем острове филиппинского архипелага - Лусоне.

После провозглашения независимости Филиппин в 1946 г. официальные контакты между республикой и СССР установлены не были. На территории Филиппин располагались военные базы США, была запрещена деятельность коммунистической партии. Только после прихода к власти Фердинанда Маркоса (президент в 1965-1986 гг.) Филиппины и Советский Союз начали взаимодействовать по линии профсоюзных и общественных организаций. В мае 1972 г. в Республике Филиппины было учреждено Общество дружбы с СССР, в июне 1974 г. аналогичная структура была создана в Советском Союзе.

Дипломатические отношения между СССР и Филиппинами были установлены 2 июня 1976 г. в ходе визита Фердинанда Маркоса в Москву. Соответствующее коммюнике было подписано по итогам его встречи с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, тогда же страны заключили первое торговое соглашение.

В декабре 1991 г. Филиппины признали Российскую Федерацию правопреемницей Советского Союза. С тех пор в нашу страну приезжали два филиппинских лидера. В сентябре 1997 г. Россию посетил Фидель Рамос, возглавлявший Филиппины в 1992-1998 гг. В ходе его встречи с президентом РФ Борисом Ельциным была принята Совместная декларация о сотрудничестве. В июне 2009 г. для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в Россию приезжала Глория Макапагал-Арройо (президент республики в 2001-2010 гг.). На полях ПМЭФ прошла ее встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым. Советские и российские лидеры с официальными или рабочими визитами Филиппины не посещали.

Экономическое сотрудничество

По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России и Филиппин в 2016 г. составил $440 млн, из них 145,8 млн - российский экспорт, 294,2 млн - импорт. По сравнению с 2015 г. объем товарооборота сократился чуть более чем на 25% (587,5 млн). Наиболее значимые статьи российского экспорта - минеральные продукты, бумага, металлы. Основу импорта из Филиппин составляют машины и оборудование. Помимо этого импортируются фрукты, каучук, одежда.

С 2009 г. функционирует Филиппино-российский деловой совет. В 2011 г. при Торгово-промышленной палате РФ была создана аналогичная российская структура, членами которой являются более 30 частных компаний. В ноябре 2015 г. было подписано соглашение об учреждении Совместной российско- филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. 28 апреля 2017 г. Маниле состоялось ее первое заседание. Стороны регулярно организуют совместные бизнес-форумы.

Туризм

В марте 2006 г. Россия и Филиппины заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области туризма. В 2013 г. для граждан РФ был введен безвизовый порядок въезда на Филиппины и пребывания в стране сроком до 30 дней. Согласно статистике филиппинского Департамента туризма, в 2016 г. государство посетили около 28 тыс. россиян. За последние 12 лет российский турпоток в эту страну вырос в 8 раз (в 2004 г. - 3,5 тыс. человек).

По данным Ростуризма, филиппинские туристы, которым необходимо оформлять визу, в 2016 г. совершили 7 тыс. поездок в РФ.

Сотрудничество в других сферах

В ноябре 2015 г. на полях саммита АТЭС в Маниле (в нем принимал участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев) было подписано соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве и академических обменах между Дальневосточным федеральным университетом и Университетом Филиппин.

В последнее десятилетие развитие получили контакты правоохранительных органов двух стран. В апреле 2013 г. правительства России и Филиппин подписали соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах. В августе 2007 г. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Агентство по борьбе с наркотиками Республики Филиппины заключили соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

24-30 августа 2016 г. в честь 40-летия установления дипотношений между странами в Москве был организован первый фестиваль культуры Филиппин. На мероприятии были представлены национальные костюмы и украшения, проходили дегустации фруктов и блюд филиппинской кухни. В Маниле 19-24 октября 2016 г. прошли дни российской культуры.