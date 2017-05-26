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Случаи высылки российских дипломатов из стран Прибалтики. Досье

Биографии и справки
26 мая, 17:38 UTC+3

26 мая МИД Эстонии заявил, что из страны будут высланы генеральный консул РФ Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Ints Kalnins

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 мая МИД Эстонии заявил, что из страны будут высланы генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев.

В российском МИД высылку дипломатов назвали "очередным недружественным и ничем не обоснованным актом".

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Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о случаях высылки российских дипломатов из прибалтийских стран.

20 февраля 2004 г. из Литвы были высланы трое российских дипломатов. Тогда министр иностранных дел Литвы Антанас Валионис заявил, что они "пытались оказывать влияние на процесс приватизации госимущества и незаконными способами получить информацию об импичменте президента Литвы Роландаса Паксаса" (отстранен 6 апреля 2004 г. из-за обвинения в связях с организованной преступностью).

В ответ 30 марта 2004 г. Россия объявила персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, трех сотрудников посольства Литвы в Москве - помощника министра-советника Кястутиса Кудзмана, коммерческого атташе Каститиса Кажукаускаса и помощницу по аналитическим и политическим вопросам Далю Сукацкене. 6 августа Россия выслала также военного атташе подполковника Сигидаса Буткуса.

17 марта 2004 г. МИД Эстонии подтвердил факт высылки двух российских дипломатов из страны, отказавшись назвать их фамилии, должности, а также причины выдворения. 22 марта МИД России объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства Эстонии за деятельность, несовместимую со статусом дипломата и наносящую ущерб интересам Российской Федерации.

В начале октября 2006 г. из Литвы был выслан первый секретарь российского посольства Олег Рябчиков. По сообщению местных СМИ, он был объявлен персоной нон грата "за попытки повлиять на позицию (литовских) парламентариев в отношении российско-грузинского конфликта". В ответ Россия выслала экономического советника посольства Литвы в Москве Андрюса Калиндру.

21 января 2008 г. из Латвии был выслан второй секретарь посольства России, вице-консул Александр Рогожин. Латвийские власти обвинили его в ведении деятельности, "несовместимой со статусом дипломата", МИД республики заявил, что пребывание дипломата в стране "создавало угрозу безопасности государства". По данным правоохранительных органов Латвии, Рогожин подкупал латвийских чиновников, чтобы получить доступ к базе данных МВД страны.

25 января МИД России объявил персоной нон грата вице- консула посольства Латвии Петериса Подвинскиса.

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