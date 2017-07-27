Приказ №227 "Ни шагу назад". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2017 г. исполняется 75 лет со дня издания приказа наркома обороны СССР Иосифа Сталина №227 "О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций", известного также как "Ни шагу назад".

Документ подразумевал введение в Красной армии жесткой практики использования штрафных подразделений и заградительных отрядов.

Специально для ТАСС-ДОСЬЕ материал о приказе №227 подготовил российский историк Алексей Исаев.

Обстановка на фронте в июле 1942 года

Летом 1942 г., после поражения Красной армии под Харьковом, немецкое командование начало наступление на Кавказ и к Сталинграду. 24 июля Южный фронт под командованием генерал-лейтенанта Родиона Малиновского был вынужден оставить Ростов-на-Дону. Издание приказа №227 стало следствием осознания руководством страны тяжелого положения советских войск. Кроме того, Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин летом 1942 г. испытывал разочарование в командных кадрах Красной армии, что также нашло отражение в документе.

Приказ №227 от 28 июля 1942 г. запрещал отступление без соответствующего распоряжения высшего командования. В качестве меры по стабилизации положения на фронтах предлагалось создание штрафных рот и батальонов, при этом в пример приводились немецкие войска, где уже действовали такие меры. Приказ доводился буквально до каждого бойца и командира. "Не должно быть ни одного военнослужащего, который не знал бы приказа товарища Сталина", - подчеркивалось в директиве начальника Главного политуправления Красной армии Александра Щербакова.

Пожалуй, впервые Сталин обращался ко всей армии с достаточно резкими оценками положения на фронте. Сейчас довольно трудно себе представить, с каким удивлением приказ №227 слушали на стабильных участках фронта и в частях, готовившихся к наступлению на северо-западном и западном стратегических направлениях.

Штрафные роты

Штрафные роты и батальоны в советских войсках были созданы осенью 1942 г. Осужденные за те или иные проступки командиры Красной армии направлялись в штрафные батальоны фронтового подчинения, а младшие командиры и рядовые - в штрафные роты. При этом и в штрафных батальонах, и в ротах по штату полагался так называемый постоянный состав из бойцов и командиров, не являвшихся осужденными. Командный состав, необходимый для руководства боем, отбирался из хорошо себя зарекомендовавших и имевших боевой опыт командиров.

Переменный состав образовывали собственно штрафники. Иногда утверждается, что штрафники были плохо вооружены и оснащены, но это не так. Документы показывают, что они вооружались стрелковым оружием, в том числе и автоматическим, противотанковыми ружьями, легкими минометами. Вооружение вполне отвечало тем задачам, которые им обычно ставились. Чаще всего штрафников ставили в первую линию для выполнения опасных заданий. Действия штрафников могли поддерживаться артиллерией, до самых крупных калибров включительно.

При этом роль штрафных подразделений в боях Великой Отечественной войны трудно назвать значительной. Согласно статистике, за все время войны через штрафные подразделения прошли 427 тыс. 910 человек переменного состава, то есть собственно осужденных за те или иные проступки. В 1942 г. через переменный состав штрафных подразделений прошли 24 тыс. 993 человека, в 1943 г. - 177 тыс. 694 человека, в 1944 г. - 143 тыс. 457 человек, в 1945 г. - 81 тыс. 766 человек. Это составляло крайне незначительную долю в численности действующей армии.

Пребывание в штрафбате или в штрафроте не было бессрочным, имело четко оговоренный в приговоре срок: три или шесть месяцев.

Заградотряды

Непосредственно в приказе №227 заградительные отряды не упоминались, однако документ подразумевал их формирование.

В качестве инициативы снизу заградотряды появились в Красной армии уже в первые недели войны. Самым известным документально подтвержденным случаем является заградотряд стихийно сформированный еще в начале июля 1941 г. комендантом гарнизона города Толочин (Белорусская ССР, ныне - Белоруссия) интендантом 2-го ранга Масловым. Официально он именовался "Заградительный отряд Западного фронта".

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Подразделение занималось сбором неорганизованно отступающих солдат и младших командиров, в том числе репрессивными мерами. Инициативно созданные группы, проходившие в документах как "заградительные отряды", существовали также в начале 1942 г. в отрезанной от главных сил советских войск Приморской армии в Севастополе. Необходимости закреплять эту практику публично оглашаемым всему личному составу приказом не было. Более того, уже имелся приказ Ставки Верховного Главнокомандования №270 от 16 августа 1941 г., также подписанный Сталиным и членами Государственного комитета обороны.

Этот документ был нацелен на борьбу с оставлением позиций, добровольной сдачей в плен и дезертирством. Предусмотренные приказом №270 меры были вполне достаточны в период зимней кампании 1941-1942 гг. В частности, после оставления Феодосии в январе 1942 г. командир 236-й стрелковой дивизии комбриг Василий Мороз был осужден за потерю управления вверенным подразделением, а также за оставление вооружения и техники именно со ссылкой на приказ №270.

Практика использования заградительных отрядов в перестроечный период часто демонизировалась, в частности в кинематографе. В действительности это были небольшие отряды, в которых состояли сотни человек, при численности армий, в тылах которых они действовали, десятки тысяч солдат и командиров. По факту заградотряды в основном занимались задержанием и возвращением в части солдат, покинувших поле боя или же находившихся в тылу без уважительных причин.

Историческая оценка

В отечественной исторической литературе преобладает скорее позитивная оценка приказа №227. В этом исторические исследования перекликаются с оперативными документами войск конца 1942 г., в которых было принято высоко оценивать результаты исполнения этого приказа. Однако такая, почти восторженная оценка документа представляется малообоснованной. Отход с боями продолжался, с 28 июля по ноябрь 1942 г. советские войска отошли от Дона к Волге, на Кавказе отход был остановлен под Владикавказом (Орджоникидзе) и на Тереке. Одним словом, немедленного эффекта не было.

Столь же спорным представляется обращение к опыту противника в отношении формирования штрафных батальонов. Звучало это по меньшей мере странно и оказывало весьма неоднозначное воздействие на моральное состояние военнослужащих. Острой необходимости именно в такой форме, в связке с описанием тяжелого положения на фронте, декларировать создание штрафных частей не требовалось. Штрафные подразделения могли вводиться отдельными приказами без столь широкой огласки и двусмысленной мотивировки. Оправдание появления приказа №227 необходимостью принятия жестких мер, заградительных отрядов, не отвечает сложившимся к 28 июля 1942 г. реалиям войны.

Немецкое наступление на Волгу и Кавказ остановил не приказ №227. Оно было остановлено вполне традиционными средствами, в том числе мерами, принятыми до июля 1942 г. Это было формирование резервных армий, решение проблемы качества производства танков, налаживание работы военной промышленности в эвакуации в целом. Перелом наступил после успеха операции "Уран" в ноябре 1942 - феврале 1943 г., движущей силой которой были не штрафники с заградотрядами, а танковые и механизированные корпуса.