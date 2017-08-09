Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа 2017 г. правительство Украины приняло постановление "О прекращении действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны".

Данное межправительственное соглашение было разработано в 1997-2003 гг. на основе заключенного 26 мая 1993 г. соглашения о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами. Подписано 18 июля 2003 г. в Крыму премьер-министрами Михаилом Касьяновым и Виктором Януковичем.

Документ касался сотрудничества по экспорту военной продукции в третьи страны (включая порядок согласования цен и тарифов), "совместных маркетинговых и патентно-лицензионных исследований мировых рынков" и кооперации в проведении ремонта военной продукции.

Под действие этого документа подпадали товары военного назначения, совместно разработанные или модернизированные после 1 января 1992 г. Соглашение вступило в силу 21 июля 2004 г., было заключено на пять лет с возможностью автоматического продления. Возможные спорные вопросы в области экспорта военной продукции документ предлагал решать "путем взаимных консультаций и переговоров". При этом документ не затрагивал проблем экспорта продукции с комплектующими, произведенными в стране-партнере.

Касьянов, комментируя подписания документа, говорил, что оно поможет "объединить усилия и распределить номенклатуру по рынкам третьим стран". Подразумевалось, что соглашение позволит "поделить" рынки, прекратив соперничество при заключении экспортных контрактов. В частности, интересы двух стран в 1990-х - начале 2000-х гг. пересекались при заключении тендеров на поставки танков в Грецию, Малайзию и Пакистан.

Достичь "разделения рынков" с помощью соглашения не удалось. Например, в 2011 г. на организованный Таиландом тендер одновременно заявились российские Т-90 и украинские Т-84. Контракт был подписан с украинской стороной, однако "Укрспецэкспорт" его в полном объеме не выполнил. В 2012-2013 гг. сообщалось про переговоры РФ с Ираком о поставках в страну российских боевых машин БТР-82А вместо украинских БТР-4, которые поставлялись по контракту 2009 г. с задержками и высоким процентом брака.

Фактически сотрудничество в сфере ВТС России и Украины прекратилось в 2014 г. Российско-украинские межправительственные соглашения о ВТС и кооперации предприятий оборонной промышленности были разорваны украинской стороной в 2015 г.