Президентские гранты для НКО. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 августа начинается прием заявок на участие во втором в 2017 году конкурсе грантов президента РФ для негосударственных некоммерческих организаций.

Прием продлится до 29 сентября, подведение итогов второго конкурса ожидается в декабре.

Что такое НКО

Некоммерческая организация (НКО) - это организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и "не распределяющая полученную прибыль между участниками". Создается для оказания услуг в социальной, благотворительной, культурной, образовательной областях, а также для защиты прав граждан и организаций, оказания юридической помощи и др.

Понятие "некоммерческая организация" впервые было введено Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик (утверждены Верховным советом СССР 31 мая 1991 года). В 1994 году оно было закреплено Гражданским кодексом РФ.

12 января 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон РФ "О некоммерческих организациях" (последние изменения внесены 29 июля 2017 года), который в настоящее время регулирует деятельность НКО в России.

Финансирование НКО

Законодательством РФ предусмотрено несколько источников финансирования некоммерческих организаций: гранты президента РФ, региональные (в том числе гранты глав регионов) и муниципальные гранты, донорские средства (средства крупных НКО, фондов), частные пожертвования (меценатство, система привлечения частных средств, электронная благотворительность).

Гранты президента

Гранты президента выделяются некоммерческим организациям, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества, реализуют в первую очередь социально значимые проекты. Президент России не распределяет свои гранты НКО напрямую. Глава государства своим распоряжением ежегодно определяет общую сумму субсидий на гранты, а также оператора или операторов, которые проводят конкурсы среди НКО на получение средств.

Впервые конкурс президентских грантов состоялся в 2006 году. Тогда финансирование в размере 472,7 млн руб. получили 1 тыс. 54 некоммерческих организаций.

Всего в 2006-2016 годах было выдано 11 тыс. 467 президентских грантов на общую сумму в 22,6 млрд руб.

В 2016 году на поддержку НКО были выделены средства в размере 4 млрд 589,9 тыс. руб. Всего состоялось четыре конкурса, организованные девятью операторами. В число организаторов входили Российский союз молодежи, Российский союз ректоров, Союз пенсионеров России, Союз женщин России и др. Гранты были распределены между 1 тыс. 626 организациями (рекордное число с 2006 года).

Президентские гранты - 2017

До 2017 года конкурсы на президентские гранты организовывались несколькими операторами. В этом году был учрежден единственный организатор конкурсов - Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества (зарегистрирован 7 марта). Учредителями Фонда стали семь общественных организаций: движение "Гражданское достоинство", Союз пенсионеров России, Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Национальный благотворительный фонд и благотворительный фонд "Покров".

Генеральный директор Фонда президентских грантов - Илья Чукалин, один из инициаторов создания благотворительного фонда "Саратовская губерния" (руководил им в 2001-2011 годах). Председатель наблюдательного совета - Екатерина Лахова, член Совета Федерации РФ, председатель Союза женщин России.

Для оценки конкурсных проектов сформирован объединенный экспертный совет. Его возглавил заместитель председателя (главный экономист) Внешэкономбанка Андрей Клепач. Для согласования перечня победителей образован Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества. Председателем Координационного комитета назначен первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Согласно распоряжению Путина от 3 апреля, в 2017 году будут проведены два открытых конкурса. На них могут быть представлены проекты по 12 направлениям. Среди них - социальное обслуживание и соцподдержка граждан, охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, проекты в области науки и образования, культуры и искусства, охрана окружающей среды и др.

На проведение конкурсов и предоставление грантов Фонду президентских грантов выделена субсидия в размере 7 млрд 16 млн 814,9 тыс. руб. (первоначально она составляла 4 млрд 316 млн 814,9 тыс. руб.; в июле решением президента размер субсидии был увеличен почти вдвое).

Первый конкурс

Прием заявок для участие в первом конкурсе президентских грантов проходил с 17 апреля по 31 мая. Его итоги были подведены Координационным комитетом 31 июля (опубликованы 1 августа на сайте Фонда президентских грантов). В перечень победителей вошли 970 некоммерческих организаций из 79 регионов. Общая сумма выделенных грантов составила 2,25 млрд руб.

В тройку НКО, получивших самые большие гранты, вошли организация "Фестиваль "Золотая маска" (50 млн руб. на проведение одноименной российской национальной премии и фестиваля), Российский Красный Крест (20,355 млн руб. на развитие добровольческого общероссийского движения "Я твой донор"), Спортивный клуб КПРФ (15,33 млн руб. на проведение мероприятия "О, спорт - ты мир!").

Десять некоммерческих организаций получили гранты в размере от 10 до 15 млн руб. Среди них - Союз журналистов России, Московское объединение организаций ветеранов локальных войн и военных конфликтов, Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты" (создан актером и телеведущим Сергеем Белоголовцевым), российская общественная организация инвалидов "Перспектива", Ассоциация волонтерских центров и др.

В число тех, кто получил грант впервые, вошел московский Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям (зарегистрирован в 2015 году), известный своим проектом "Русь сидящая". Фонду выделен гранд на сумму 2,9 млн руб. на реализацию проекта "Возвращение: цикл тренингов по ресоциализации для бывших заключенных".

Гранты были выделены трем НКО - иностранным агентам: аналитическому центру Юрия Левады (2,3 млн руб.), благотворительному фонду "Самарская губерния" (7,16 млн руб.) и "Центу развития некоммерческих организаций" (Санкт-Петербург; почти 3 млн руб.).

Без поддержки государства осталась байкерская организация "Ночные волки", которая ежегодно с 2012 года получала президентские гранты.

Сайт Фонда президентских грантов - http://президентскиегранты.рф.