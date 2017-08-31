Биография Людмилы Рюминой

ТАСС-ДОСЬЕ. 31 августа 2017 года стало известно, что в Москве на 69-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР певица Людмила Рюмина.

Людмила Георгиевна Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. Отец - моряк, участник Великой Отечественной войны.

После окончания художественной школы работала художником-оформителем.

В 1967 году прошла смотр и начала выступать в составе вокального ансамбля "Воронежские девчата", созданного при городской филармонии. С этого момента и на протяжении всей карьеры исполняла русские народные песни, а также романсы и классические произведения.

В 1976 году окончила в Москве вокальное отделение Музыкального училища им. М. М. Ипполитова-Иванова (ныне - Государственный музыкально-педагогический институт им. М. М. Ипполитова-Иванова), в 1983 году - кафедру народного пения Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных), в 1999 году - отделение режиссуры эстрады Российской академии театрального искусства (ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

В 1976-1977 годах руководила детским народным хором во Фрязинской музыкальной школе (Московская область).

В 1977 году стала артисткой Москонцерта.

В разные годы сотрудничала с известными композиторами - Александрой Пахмутовой, Арно Бабаджаняном, Владимиром Мигулей, поэтами - Николаем Добронравовым, Робертом Рождественским и другими.

Певица посетила с гастролями несколько десятков стран, выпустила более пятнадцати музыкальных альбомов.

Людмила Рюмина уделяла значительное внимание сохранению традиций фольклорного искусства. С 1999 года она возглавляла Московский культурный фольклорный центр, была его художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

Осуществляла художественное руководство Московским государственным вокально-хореографическим ансамблем "Русы".

В 2012 году являлась доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Была членом Общероссийского народного фронта.

Народная артистка РСФСР (1991 год).

Лауреат III Молодежного фестиваля русской народной и советской музыки (1975 год, Москва), XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1978 год, Гавана) и VI Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1979 год, Ленинград, ныне - Санкт- Петербург).

Удостоена премии Ленинского комсомола (1981 год) и Государственной премии Центрального федерального округа РФ (2005 год), орденов Почета (2000 год), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007 год), Дружбы (2014 год).