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Рейтинг "Глобальная конкурентоспособность". Досье

Биографии и справки
27 сентября, 14:56 UTC+3

26 сентября 2017 года был опубликован новый доклад "Глобальная конкурентоспособность", который ежегодно составляет Всемирный экономический форум

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© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года был опубликован новый доклад "Глобальная конкурентоспособность", который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ).

В обновленном рейтинге конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Index, GCI) Россия поднялась на пять позиций и заняла 38-е место из 137 государств.

Доклад и характеристики рейтинга

Доклад "Глобальная конкурентоспособность" публикуется ВЭФ с 1979 года. В нем анализируются общедоступные статистические данные и результаты анкетного опроса руководителей 14 тыс. 375 компаний из 148 стран мира о бизнес-климате в их государствах. В рейтинг GCI были включены данные по 137 странам. Конкурентоспособность определяется как набор факторов, в том числе эффективность работы законодательных и иных институтов, способствующих росту уровня благосостояния, который может быть достигнут в результате экономической деятельности государства.

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GCI измеряется в баллах от 1 (худший результат) до 7 (лучший). Принцип расчета рейтинга неоднократно менялся. GCI начали рассчитывать в существующем виде с 2000 года, а в 2005 году он стал главным показателем в докладе ВЭФ по конкурентоспособности.

В настоящее время GCI учитывает 113 индикаторов, объединенных в 12 "опорных" категорий, среди которых - институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, здравоохранение, образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и рынка труда, развитие финансового рынка и инновации.

В рейтинге 2017-2018 годов, как и в списке за 2016-2017 годы, первое место заняла Швейцария (5,9 балла), на второе место с третьего поднялись США (5,9 балла), опередив Сингапур (5,7 балла). Также в десятку вошли Нидерланды, Германия (по 5,7 балла), Гонконг (КНР), Швеция, Великобритания, Япония, Финляндия (5,5 балла). Последнее, 137-е место, как и год назад, занимает Йемен (2,9 балла).

Показатели России

В 2000 году, после введения современной методики расчета, Россия оказалась на 63-м месте в рейтинге. Самую низкую позицию РФ занимала по итогам 2004 года - 75-е (3,53 балла).

Россия впервые вошла в топ-50 рейтинга 2015-2016 годах, оказавшись на 45-м месте (4,87 балла). В рейтинге 2016-2017 годах РФ поднялась еще на две позиции, хотя и потеряв баллы (4,51).

В рейтинге 2017-2018 годов Россия заняла 38-е место (4,6 балла) и по сравнению с предыдущим годом опередила Польшу (39), Индию (40), Литву (41), Панаму (50) и Кувейт (52). При этом она нарастила отрыв от таких европейских стран, как Португалия (42), Италия (43) и Греция (87).

Согласно докладу, наиболее проблемными факторами для ведения бизнеса в России стали: коррупция, ставки налогов, доступ компаний к финансированию и инфляция. Авторы отмечают, что улучшению позиции России в рейтинге способствовал рост макроэкономических показателей, тем не менее экономика страны остается очень зависимой от сырьевого экспорта. По мнению авторов доклада, в РФ по-прежнему слабо развит финансовый рынок (107-е место из 137). Кроме того, на низких позициях находятся оценка независимости деятельности судов (90) и обеспечение права собственности (106).

Среди довольно сильных сторон России эксперты отмечают размер рынка (6-я позиция из 137), уровень образования (32), развитую инфраструктуру (35).

Страница рейтинга на сайте ВЭФ.

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