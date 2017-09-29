Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье

Российские волейболистки проиграли команде Турции в четвертьфинале чемпионата ЕвропыСпорт 29 сентября, 21:05
Быков рассказал, что Белоусова помогала ему во время швейцарского этапа хоккейной карьерыСпорт 29 сентября, 20:52
Суд отправил гендиректора "ВИМ-Авиа" под домашний арестПроисшествия 29 сентября, 20:51
Самедов: ФК "Спартак" не надо жаловаться на обилие травмСпорт 29 сентября, 20:43
КХЛ перенесла ряд домашних матчей "Куньлуня" в октябре на арены соперниковСпорт 29 сентября, 20:42
Баскетболист НБА Шрёдер арестован за нанесение побоевСпорт 29 сентября, 20:18
Игроки РФПЛ Кокорин, Фернандеш и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФАСпорт 29 сентября, 20:15
Глава Калмыкии заявил, что продолжает работать в обычном режимеПолитика 29 сентября, 20:14
Глава Росавиации был допрошен как свидетель по делу о хищении в "ВИМ-Авиа"Происшествия 29 сентября, 19:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2017 года на военном полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий открыл огонь из автомата в направлении группы сослуживцев, ожидавших выход на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и двое солдат, еще два человека были ранены. Стрелявший скрылся с места происшествия с оружием. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство").
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев убийства российскими военнослужащими сразу нескольких сослуживцев, когда жертвами становились три человека и более. За последние 10 лет зафиксировано четыре таких инцидента (включая убийство 29 сентября).
7 июля 2008 года в Сергеевском учебном центре близ Уссурийска (Приморский край) военнослужащий-контрактник, рядовой 2-го батальона 83-й парашютно-десантной бригады Воздушно-десантных войск Владимир Дейнес самовольно оставил караул и скрылся с автоматом. На его поиски были направлены сослуживцы, которые обнаружили дезертира в одном из оврагов рядом с учебным центром. Дейнес открыл огонь на поражение, убив троих военнослужащих и смертельно ранив еще одного (он скончался в больнице), а затем покончил с собой. Сообщалось, что убийство он совершил "на почве личных неприязненных отношений".
12 апреля 2009 года на сторожевой заставе близ селения Борзой Шатойского района Чечни военнослужащий-контрактник расстрелял из автомата командира взвода и двух сослуживцев. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. О суде над ним СМИ не сообщали.
26 августа 2015 года в Минобороны РФ сообщили, что в полевом лагере в Костромской области 18-летний военнослужащий срочной службы (по данным СМИ - ефрейтор Павел Бахтин) открыл огонь из автомата в караульном помещении. В результате погибли офицер и двое ефрейторов, сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Еще двое военнослужащих получили ранения, один из них позднее скончался в больнице. Сообщалось, что на преступление Павла Бахтина могли толкнуть "личные мотивы".