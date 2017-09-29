Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 сентября 2017 года на военном полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий открыл огонь из автомата в направлении группы сослуживцев, ожидавших выход на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и двое солдат, еще два человека были ранены. Стрелявший скрылся с места происшествия с оружием. Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ ("Убийство").

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев убийства российскими военнослужащими сразу нескольких сослуживцев, когда жертвами становились три человека и более. За последние 10 лет зафиксировано четыре таких инцидента (включая убийство 29 сентября).

7 июля 2008 года в Сергеевском учебном центре близ Уссурийска (Приморский край) военнослужащий-контрактник, рядовой 2-го батальона 83-й парашютно-десантной бригады Воздушно-десантных войск Владимир Дейнес самовольно оставил караул и скрылся с автоматом. На его поиски были направлены сослуживцы, которые обнаружили дезертира в одном из оврагов рядом с учебным центром. Дейнес открыл огонь на поражение, убив троих военнослужащих и смертельно ранив еще одного (он скончался в больнице), а затем покончил с собой. Сообщалось, что убийство он совершил "на почве личных неприязненных отношений".

12 апреля 2009 года на сторожевой заставе близ селения Борзой Шатойского района Чечни военнослужащий-контрактник расстрелял из автомата командира взвода и двух сослуживцев. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. О суде над ним СМИ не сообщали.

26 августа 2015 года в Минобороны РФ сообщили, что в полевом лагере в Костромской области 18-летний военнослужащий срочной службы (по данным СМИ - ефрейтор Павел Бахтин) открыл огонь из автомата в караульном помещении. В результате погибли офицер и двое ефрейторов, сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Еще двое военнослужащих получили ранения, один из них позднее скончался в больнице. Сообщалось, что на преступление Павла Бахтина могли толкнуть "личные мотивы".