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Аварии с жертвами на российских НПЗ с 2012 года. Досье

Биографии и справки
5 октября, 19:17 UTC+3

5 октября 2017 года в результате пожара и взрыва на НПЗ в Нижегородской области погибли четыре человека

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Пожар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, 2012 года

Пожар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, 2012 год

© ГУ МЧС по Саратовской области/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 октября 2017 года в результате пожара и взрыва на одном из резервуаров нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (город Кстово, Нижегородская область) погибли четыре человека.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию аварий на российских НПЗ, приведших к человеческим жертвам. Всего подобных ЧП с 2012 года было семь (включая аварию 5 октября 2017 года), в результате взрывов и пожаров погибли 23 человека.

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Жертвами пожара на НПЗ в Нижегородской области стали четыре человека

4 октября 2012 года на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе (на тот момент входил в состав ОАО "ТНК-BP") при выполнении плановых работ загорелась установка для висбрекинга (требуется для получения топлива из гудрона). Пять сотрудников завода получили ожоги, один из них скончался на следующий день в больнице. Причиной пожара была проектная недоработка, негерметичность перекрытия одного из узлов в установке.

21 мая 2014 года на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе (Хабаровский край, предприятие входит в состав "Роснефти") в товарно-сырьевом цехе произошел пожар на насосной установке. Погиб сварщик. Причиной возгорания было несоблюдение техники безопасности при проведении работ на насосе.

15 июня 2014 года в Красноярском крае на Ачинском НПЗ при проведении пусковых работ на газофракционной установке произошла утечка углеводорода, которая привела к взрыву и пожару. Погибли восемь человек, пострадали семь. Была разрушена отдельно стоящая ректификационная колонна, повреждены конструкции соседних зданий. Причиной аварии руководство "Роснефти" (владелец Ачинского НПЗ) назвало ошибку подрядчика, который в ходе ремонта не проконтролировал плотность соединений трубопровода.

10 апреля 2015 года в Ангарске (Иркутская область) при проведении сварки на трубопроводе на территории НПЗ Ангарской нефтехимической компании (принадлежит "Роснефти") во время сварочных работ произошел взрыв. Один рабочий погиб, еще один пострадал. 

16 июля 2016 года на нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе произошел взрыв с последующим возгоранием установки гидрокрекинга на площади 200 кв. м. В результате ЧП погибли шесть человек, двое были госпитализированы. Причиной взрыва стала разгерметизация аппарата воздушного охлаждения.

25 мая 2017 года на территории Киришского НПЗ ("КИНЕФ", входит в состав "Сургутнефтегаза") в городе Кириши Ленинградской области при проведении газосварочных работ произошел хлопок газа, в результате которого два человека погибли, еще двое пострадали.

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