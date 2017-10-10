Потери российских Су-24 в зонах боевых действий. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ: 10 сентября 2017 года на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия, Сирия) фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС России при совершении разгона на взлет для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился.

Экипаж самолета (командир и штурман) не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле не было. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев потери фронтовых бомбардировщиков Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС, с 2015 года - в составе Воздушно-космических сил, ВКС) России в зонах боевых действий.

3 февраля 1995 года Су-24М 4-го центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС России, летевший на малой высоте в условиях тумана, врезался в гору юго-восточнее станицы Червлённая (Шелковской район, Чечня) и полностью разрушился. Погиб экипаж - полковник Александр Касьянов и подполковник Александр Петляков. Одна из вероятных причин катастрофы - отказ навигационного оборудования самолета.

4 октября 1999 года в районе города Урус-Мартан (Чечня) разведчик Су-24МР 11-го отдельного разведывательного авиаполка ВВС России, выполнявший поиск сбитого 3 октября российского Су-25, был сбит чеченскими сепаратистами из ПЗРК. При катапультировании погиб майор Константин Стукало, штурман старший лейтенант Сергей Смыслов не пострадал, но попал в плен и был освобожден 24 ноября того же года федеральными силами "при содействии группы лояльных лиц".

7 мая 2000 года близ села Беной-Ведено (Ножай-Юртовский район, Чечня) Су-24МР 11-го отдельного разведывательного авиаполка ВВС России при полете в сложных метеоусловиях врезался в гору и разрушился. Погиб экипаж - майор Юрий Казаков и капитан Евгений Курдюмов, причиной катастрофы была ошибка пилота.

9 августа 2008 года Су-24М 929-го Государственного летно-испытательного центра ВВС России был сбит ракетой грузинского ЗРК в районе Цхинвала (Южная Осетия). Оба члена экипажа катапультировались, парашют полковника Игоря Ржавитина загорелся, и летчик погиб. Полковник Игорь Зинов получил при приземлении травму позвоночника и был захвачен в плен, освобожден через 10 дней в результате двухстороннего обмена пленными. В сентябре 2008 года Ржавитину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

11 августа 2008 года западнее Цхинвала российский Су-24М был сбит ракетой из наземного зенитного комплекса. Экипаж в составе командира Олега Сторожука и штурмана подполковника Владимира Богодухова успешно катапультировался и вскоре был эвакуирован российским вертолетом. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, обоим летчикам присвоено звание Героя Российской Федерации. Минобороны РФ официально не подтверждало информацию СМИ о потере данного самолета.

24 ноября 2015 года Су-24М (бортовой номер "83 белый", регистрационный номер RF-90932) Особой авиационной группы ВКС России в Сирии был сбит истребителем F-16 Fighting Falcon ВВС Турции в воздушном пространстве Сирии. Летчикам удалось катапультироваться, по ним был открыт огонь с земли, пилот подполковник Олег Пешков погиб. По утверждению турецкой стороны, бомбардировщик был сбит из-за нарушения воздушной границы Турции.

Минобороны РФ опровергло факт нахождения Су-24М в турецком воздушном пространстве. Штурман сбитого бомбардировщика - капитан Константин Мурахтин - был спасен спецподразделениями ВС РФ и сирийской армии. 25 ноября 2015 года указом президента РФ Владимира Путина Пешкову было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации, капитан Константин Мурахтин награжден орденом Мужества.