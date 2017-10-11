Новый глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 октября 2017 года Госдума утвердила Владимира Бурматова ("Единая Россия") председателем комитета по экологии и охране окружающей среды. Ранее возглавлявшая комитет Ольга Тимофеева была избрана вице-спикером нижней палаты парламента.

Владимир Владимирович Бурматов родился 18 августа 1981 года в городе Златоусте Челябинской области. Гимназию окончил в Челябинске.

В 2003 году с отличием окончил факультет управления Челябинского государственного университета по специальности "государственное и муниципальное управление".

Кандидат педагогических наук. В 2006 году в Челябинской государственной академии культуры и искусств защитил диссертацию на тему "Формирование информационной культуры студентов в деятельности вузовских средств массовой коммуникации на основе культурологического подхода".

В 2006-2008 годах - главный специалист по работе с молодежью исполкома Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия", член регионального политсовета "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР). С 2006 года входил в состав политсовета МГЕР.

В 2008-2010 годах - начальник Челябинского регионального штаба МГЕР, заместитель начальника центрального штаба "Молодой гвардии" Александра Борисова.

Занимал должность председателя Общественной молодежной палаты при Законодательном собрании Челябинской области, был помощником депутата областного заксобрания, заместителем координатора МГЕР по Уральскому федеральному округу.

В 2009 году стажировался в так называемой школе кремлевских блогеров Алексея Чадаева и Максима Жарова (курсы для блогеров; существовали до 2010 года).

В 2009 году был включен в шестую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом президента РФ.

23 июня 2010 года занял пост заместителя председателя Общественного совета по работе с блогосферой, образованного решением президиума генсовета "Единой России" (глава - Руслан Гаттаров, впоследствии - член Совета Федерации от Челябинской области, заместитель губернатора области).

В августе 2010 года в период масштабных лесных пожаров в Центральной России вместе с Гаттаровым и другими членами МГЕР инсценировал тушение возгорания в лесу под Рязанью. Фоторепортаж об этом был выложен Бурматовым в интернет. Постановочный характер действий членов МГЕР стал очевиден и вызвал негативный резонанс в обществе.

До 2012 года Бурматов вел на радио "Вести ФМ" передачу "Обзор блогов" (выходила в эфир с сентября 2009 года).

С 1 сентября 2010 года заведовал кафедрой политологии и социальных коммуникаций Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Входил в редакционный совет электронного научного журнала "Известия РЭУ им. Г. В. Плеханова" в секции "Гуманитарные науки и право".

4 декабря 2011 года был избран депутатом Госдумы VI созыва по списку партии "Единая Россия" от Челябинской области (четвертый номер в региональной группе №75). Вошел во фракцию "Единая Россия". С 13 января 2012 года был первым заместителем председателя комитета Госдумы по образованию. Член молодежной парламентской ассамблеи Совета Федерации РФ.

В марте 2012 года назначен первым заместителем руководителя Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия" по идеологической работе. В апреле того же года занял пост первого заместителя руководителя Уральского межрегионального координационного совета.

С мая 2012 года - член генерального совета партии "Единая Россия". Входил в состав комиссии президиума генсовета по работе с обращениями граждан.

В конце 2012 года доктор физико-математических наук, выпускник Челябинского госуниверситета Николай Горькавый, а позднее и интернет-сообщество "Диссернет", заявили о плагиате в диссертации Бурматова. В свою очередь депутаты Госдумы Илья Пономарев, Дмитрий Гудков ("Справедливая Россия") и Владимир Бессонов (КПРФ) обратились в прокуратуру Москвы с запросом о проверке диссертации своего коллеги и соответствии его квалификации занимаемой должности завкафедрой РЭУ.

Столичная прокуратура пришла к выводу, что Бурматов не соответствует занимаемой должности, так как не имеет "необходимого стажа педагогической работы". Ректору вуза Виктору Гришину было вынесено представление. Сам Бурматов все обвинения в плагиате отверг, как и свое несоответствие должности завкафедрой, однако покинул университет.

В декабре 2012 года он также оставил пост первого заместителя председателя комитета Госдумы VI созыва по образованию и в качестве рядового члена перешел в комитет по делам общественных объединений и религиозных организаций. Спустя два года, 26 сентября 2014 года, был повторно назначен первым заместителем председателя думского комитета по образованию.

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы VII созыва по Металлургическому одномандатному округу №190, Челябинская область (был выдвинут от "Единой России"). По итогам голосования получил 41,68%. Второе место занял бывший депутат Госдумы от "Справедливой России" Василий Швецов (19,7%). Бурматов вошел в комитет по регламенту и организации работы Госдумы, фракцию "Единая Россия".

22 сентября 2016 года президиум генсовета "Единой России" по предложению председателя партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева утвердил Бурматова руководителем Центрального исполнительного комитета партии. На посту главы ЦИК сменил Максима Руднева.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 5 млн 702 тыс. руб., супруги - 45 тыс. руб.

Женат, имеет сына и дочь.