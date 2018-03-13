Отношения РФ и США во время пребывания Тиллерсона на посту госсекретаря. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Рекс Тиллерсон был назначен на пост госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом 13 декабря 2016 года; вступил в должность 20 января 2017 года. 13 марта 2018 года Дональд Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как складывались отношения между США и Россией в период его пребывания во главе внешнеполитического ведомства США.

Назначение Рекса Тиллерсона вызвало неоднозначную реакцию. Американские СМИ называли его вторым русофилом в Белом доме после Дональда Трампа. Новый госсекретарь был лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным и награжден орденом Дружбы "за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией", а возглавляемая Тиллерсоном ExxonMobil тесно сотрудничала с "Роснефтью". Помимо этого, Тиллерсон сначала высказывался за отмену антироссийских санкций. Однако на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры, он однозначно поддержал ограничительные меры, назвав воссоединение Крыма с Россией "аннексией". При этом он отметил, что США и РФ необходимо поддерживать диалог.

С начала 2017 года Тиллерсон девять раз встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках различных мероприятий и один раз приезжал в Москву, где был принят 12 апреля 2017 года президентом России Владимиром Путиным. Однако перед этим визитом, в ходе встречи глав МИД стран "Большой семерки" (Лукка, Италия) госсекретарь выдвинул России ультиматум с требованием сделать выбор - либо она продолжает оставаться на стороне сирийского президента Башара Асада, либо присоединяется к США и их единомышленникам.

В июне 2017 года Тиллерсон констатировал низкий уровень американо-российских отношений, заявив, что они достигли "своей низшей точки". Для их стабилизации он предложил наладить более плотное взаимодействие с Россией на тех направлениях, которые "представляют стратегический интерес для США". Это борьба с терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии и давление на КНДР с целью приостановки ее ядерной программы, а также достижение соглашения по кибербезопасности для предотвращения хакерских атак. Этот план Тиллерсона был озвучен в период дебатов в Конгрессе по законопроекту, предусматривающему ужесточение антироссийских санкций. В июле этот законопроект - "о противодействии противникам Америки посредством санкций" - был принят обеими палатами и 2 августа подписан президентом. Этот документ не только расширил список ограничительных мер, но закрепил их статус на уровне закона. Выступая в Конгрессе накануне принятия закона, Тиллерсон высказался против дальнейшего ужесточения санкционного режима и просил Конгресс предоставить президенту "гибкость, позволяющую ему регулировать санкции с учетом потребностей постоянно меняющегося дипломатического контекста".

Кроме того, он назвал тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы преградой для налаживания двусторонних отношений с РФ и причиной возникновения недоверия между государствами. По данным издания Politico со ссылкой на несколько бывших и действующих сотрудников Госдепартамента, госсекретарь отказался тратить $80 млн, выделенных Конгрессом США для противодействия пропаганде террористических организаций и кампании по дезинформации, якобы проводимой Россией. Эти средства были выделены для "Центра глобального взаимодействия", целью которого является борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия.