Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отношения РФ и США во время пребывания Тиллерсона на посту госсекретаря. Досье

Биографии и справки
13 марта, 23:17 UTC+3

13 марта 2018 года Дональд Трамп сообщил об увольнении Рекса Тиллерсона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. Рекс Тиллерсон был назначен на пост госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом 13 декабря 2016 года; вступил в должность 20 января 2017 года. 13 марта 2018 года Дональд Трамп сообщил об увольнении Тиллерсона. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как складывались отношения между США и Россией в период его пребывания во главе внешнеполитического ведомства США.

Смотрите также
Директор ЦРУ Майкл Помпео

Что нужно знать о новом госсекретаре США Майкле Помпео

Назначение Рекса Тиллерсона вызвало неоднозначную реакцию. Американские СМИ называли его вторым русофилом в Белом доме после Дональда Трампа. Новый госсекретарь был лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным и награжден орденом Дружбы "за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией", а возглавляемая Тиллерсоном ExxonMobil тесно сотрудничала с "Роснефтью". Помимо этого, Тиллерсон сначала высказывался за отмену антироссийских санкций. Однако на слушаниях в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры, он однозначно поддержал ограничительные меры, назвав воссоединение Крыма с Россией "аннексией". При этом он отметил, что США и РФ необходимо поддерживать диалог.

Смотрите также
Рекс Тиллерсон

Биография экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона

С начала 2017 года Тиллерсон девять раз встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках различных мероприятий и один раз приезжал в Москву, где был принят 12 апреля 2017 года президентом России Владимиром Путиным. Однако перед этим визитом, в ходе встречи глав МИД стран "Большой семерки" (Лукка, Италия) госсекретарь выдвинул России ультиматум с требованием сделать выбор - либо она продолжает оставаться на стороне сирийского президента Башара Асада, либо присоединяется к США и их единомышленникам.

В июне 2017 года Тиллерсон констатировал низкий уровень американо-российских отношений, заявив, что они достигли "своей низшей точки". Для их стабилизации он предложил наладить более плотное взаимодействие с Россией на тех направлениях, которые "представляют стратегический интерес для США". Это борьба с терроризмом, урегулирование ситуации в Сирии и давление на КНДР с целью приостановки ее ядерной программы, а также достижение соглашения по кибербезопасности для предотвращения хакерских атак. Этот план Тиллерсона был озвучен в период дебатов в Конгрессе по законопроекту, предусматривающему ужесточение антироссийских санкций. В июле этот законопроект - "о противодействии противникам Америки посредством санкций" - был принят обеими палатами и 2 августа подписан президентом. Этот документ не только расширил список ограничительных мер, но закрепил их статус на уровне закона. Выступая в Конгрессе накануне принятия закона, Тиллерсон высказался против дальнейшего ужесточения санкционного режима и просил Конгресс предоставить президенту "гибкость, позволяющую ему регулировать санкции с учетом потребностей постоянно меняющегося дипломатического контекста".

Кроме того, он назвал тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы преградой для налаживания двусторонних отношений с РФ и причиной возникновения недоверия между государствами. По данным издания Politico со ссылкой на несколько бывших и действующих сотрудников Госдепартамента, госсекретарь отказался тратить $80 млн, выделенных Конгрессом США для противодействия пропаганде террористических организаций и кампании по дезинформации, якобы проводимой Россией. Эти средства были выделены для "Центра глобального взаимодействия", целью которого является борьба с террористической пропагандой, а также противодействие информационному влиянию со стороны таких стран, как Китай, КНДР и Россия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
2
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
3
Экс-премьер Франции считает, что Мэй зашла слишком далеко в обвинениях против России
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете
6
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
7
Биография Олега Табакова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама