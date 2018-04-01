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Политические долгожители среди российских губернаторов. Досье

Биографии и справки
1 апреля, 12:29 UTC+3

Аман Тулеев подал в отставку по собственному желанию после пожара в Кемерове. Он занимал пост губернатора региона пять сроков подряд

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Аман Тулеев

Аман Тулеев

© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по его собственному желанию. Врио главы региона назначен Сергей Цивилев, ранее занимавший пост вице-губернатора Кемеровской области. По словам Амана Тулеева, его решение об отставке является "единственно верным" после пожара, случившегося в Кемерове 25 марта, в результате которого погибли 64 человека.

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Аман Тулеев входил в пятерку политических долгожителей среди действующих глав российских регионов: занимал пост губернатора Кемеровской области 20 лет, девять месяцев, пять сроков подряд. По длительности пребывания в должности был на втором месте после Евгения Савченко, губернатора Белгородской области. Фактически Аман Тулеев возглавлял Кузбасс еще в 1990-х, когда руководил одновременно Советом народных депутатов и облисполкомом. Он был назначен губернатором Кемеровской области 1 июля 1997 года. В последующие 20 лет трижды побеждал на прямых выборах - в 1997, 2001 и 2015 годах, - каждый раз получая поддержку более 93% избирателей. Дважды - в 2005 и 2010 годах. - был наделен полномочиями руководителя области. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о политических долгожителях среди российских региональных лидеров.

Среди действующих губернаторов лидером по длительности пребывания у власти является руководитель Белгородской области Евгений Савченко. Он занимает пост 24 года, пять месяцев, 22 дня (здесь и далее по данным на 1 апреля 2018 года - прим. ТАСС-ДОСЬЕ). Возглавляет Белгородскую область уже седьмой срок подряд, что является абсолютным рекордом для губернаторов. Был назначен и. о. главы администрации области 11 октября 1993 года, а 18 декабря того же года официально утвержден в должности. Затем пять раз избирался (в 1995, 1999, 2003, 2012 и 2017 годах), в 2007 году был утвержден на пост. На выборах получал от 53% до 78% голосов избирателей. Работал при трех российских президентах и десяти премьер-министрах. За годы его руководства в области были созданы крупные агрохолдинги, регион занимает первое место в РФ по производству свинины и мяса птицы. По урожайности зерновых область вошла в тройку лидеров в России.

После ухода Тулеева с поста второе место в пятерке лидеров перешло к главе Липецкой области Олегу Королеву (19 лет, 11 месяцев, 20 дней). С 1994 года он возглавлял региональный парламент, а 14 апреля 1998 года стал губернатором области. С тех пор трижды одерживал победу на выборах - в 1998, 2002 и 2014 годах., получая поддержку от 73% до 82% избирателей. Одним из его достижений на посту считается успешное развитие инфраструктуры муниципальных районов. Липецкая область первой в России завершила программу газификации. В 2016 году регион занял третье место в РФ по производству сахара. На долю области приходится четверть произведенного в стране чугуна.

Третье и четвертое места в рейтинге политических долгожителей делят губернаторы Калужской и Курской областей Анатолий Артамонов и Александр Михайлов: они оба занимают должность 17 лет, 4 месяца, 15 дней - с 18 ноября 2000 года Анатолий Артамонов работает на посту губернатора уже пятый срок. За время его руководства в области созданы 12 индустриальных парков, где размещены производства свыше 90 крупных компаний, включая международные автоконцерны Volkswagen, Volvo, Mitsubishi, корпорации General Electric, Samsung и др. В рейтинге Агентства стратегических инициатив область стабильно входит в первую пятерку субъектов РФ с самыми высокими показателями инвестиционной привлекательности. Александр Михайлов возглавляет Курскую область четвертый срок подряд. За время его пребывания на посту региону удалось привлечь ряд крупных инвесторов в агропромышленный комплекс, машиностроение, металлургию. В Курской области самая низкая в РФ стоимость минимального набора продуктов питания - около 3 тыс. руб. В 2009 году при активном участии Михайлова впервые за 90 лет в Россию из США была привезена одна из главных православных святынь - Курская коренная икона знамения Божьей Матери.

Замыкает пятерку Александр Жилкин, который возглавляет Астраханскую область 13 лет, семь месяцев, 16 дней (с 17 августа 2004 года - и. о. губернатора, с 23 декабря того же года - губернатор). До назначения он 13 лет проработал первым заместителем главы области Анатолия Гужвина. В 2004 году, после смерти своего предшественника, возглавил регион. Один из первых губернаторов, который завел свои страницы в социальных сетях - "Живом Журнале", Twitter. При Жилкине началась масштабная реконструкция набережной Волги в Астрахани, возведение спорткомплекса "Звездный" в центре города и строительство нового музыкального театра. В области был открыт ряд крупных медицинских центров, началось развитие такого направления как медицинский туризм.

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