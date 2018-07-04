Кадровые перестановки в космической отрасли при Дмитрии Рогозине. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 июля стало известно, что в августе 2018 года покинет свой пост генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" им. С. П. Королева Владимир Солнцев. Смена руководства произойдет 21 августа на внеочередном собрании акционеров предприятия.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о кадровых перестановках в космической отрасли с момента назначения Дмитрия Рогозина главой "Роскосмоса".

Назначение Рогозина

24 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил генеральным директором "Роскосмоса" Рогозина, который занимал должность вице-премьера РФ и курировал, в частности, ракетно-космическую промышленность. На этом посту Рогозин сменил Игоря Комарова, возглавлявшего госкорпорацию с 2015 года. 6 июня Рогозин сообщил, что кадровые изменения в руководстве "Роскосмоса" и на предприятиях отрасли "будут носить исключительно точечный характер". При этом он подчеркнул, что выполняет поручение главы государства, "который сказал сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов".

ЦЭНКИ

Первая смена руководства произошла в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Москва), отвечающего, в том числе, за российские космодромы. 31 мая 2018 года должность гендиректора ЦЭНКИ покинула Рано Джураева, возглавлявшая центр с мая 2015 года. До прихода в ЦЭНКИ Джураева, выпускница МАИ, работала топ-менеджером в ГосНИИ "Аэронавигация", компании-операторе аэропорта Домодедово, авиакомпаниях "Авиалинии Кубани", "Базэл Аэро".

2 июня 2018 года и.о. главы ЦЭНКИ был назначен Андрей Охлопков, выпускник Казанского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск и Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. До назначения работал директором дирекции по координации производства в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (в том числе курировал создание ракеты-носителя "Ангара").

"Роскосмос"

1 июня 2018 года перестановки коснулись самого "Роскосмоса". И.о. первого заместителя гендиректора госкорпорации был назначен Николай Севастьянов (выпускник МФТИ, конструктор космической техники). В 2005-2007 годах он был президентом, генеральным конструктором РКК "Энергия", в 2008-2018 годах - генконструктором АО "Газпром космические системы". Прежний первый заместитель Александр Иванов остался работать в "Роскосмосе" на должности председателя государственных пусковых комиссий.

15 июня Рогозин назначил на пост директора департамента международного сотрудничества "Роскосмоса" своего помощника Дмитрия Лоскутова.

26 июня стало известно, что и.о. заместителя гендиректора госкорпорации по административной работе стал Иван Харченко. Ранее, в 2014-2018 годах, он работал в Военно-промышленной комиссии РФ первым заместителем председателя коллегии Рогозина.

РКЦ "Прогресс"

28 июня 2018 года Рогозин утвердил смену руководства в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс".

Предыдущий руководитель - Александр Кирилин (авиационный инженер, с 1968 года работавший на заводе "Прогресс") - был временно отстранен от должности генерального директора РКЦ еще 16 февраля 2018 года в связи с возбуждением против него уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Новым гендиректором РКЦ стал Дмитрий Баранов - инженер, конструктор космической техники, работавший в РКЦ "Прогресс" с 1993 года.

РКК "Энергия"

Выпускник Тульского политехнического института и Всероссийской академии внешней торговли Владимир Солнцев стал врио президента РКК "Энергия" с 1 августа 2014 года. До этого он занимал руководящие посты на Тульском машиностроительном заводе, затем работал в банковском бизнесе, возглавлял управление по военно-техническому сотрудничеству Авиационного военно-промышленного комплекса "Сухой". В 2010-2014 годах являлся исполнительным директором НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко.