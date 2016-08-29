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Гендиректор НПО Лавочкина: Луну в ближайшей перспективе должны осваивать роботы

Космос
29 августа, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
"Автоматы - это дешевле и безопаснее", - сказал Сергей Лемешевский
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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Луну в ближайшей перспективе необходимо осваивать с помощью космических аппаратов, а не отправлять туда космонавтов, считает исполняющий обязанности гендиректора российского НПО им. Лавочкина (предприятие, которое, в частности, проектирует аппараты для исследования Луны - прим. ТАСС) Сергей Лемешевский.

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"Если есть задача, тогда имеет смысл пребывание человека. Я исхожу из первичного: цель, а потом уже средства. Человек на Луне, по моим понятиям, - это средство достижения цели. Надо исходить из того, что есть конкретная цель, которую робот решить не может. Хотя автоматы - это дешевле и безопаснее", - сказал Лемешевский в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано во вторник.

"Я считаю, что ближайшая перспектива на Луне будет связана именно с роботами, а не с космонавтами", - подчеркнул он.

Ряд стран, включая США, Россию, Китай, Великобританию, Японию, заявляли о планах строительства баз на спутнике Земли. Россия, в частности, планирует отправить на Луну четыре космических аппарата, в том числе для разведки лунных ресурсов и доставки лунного грунта на Землю.

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