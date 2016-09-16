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Российские космонавты за полгода на МКС соскучились по арбузам и кофе

Космос
16 сентября, 15:13 UTC+3 ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК область/ 16, сентября. / ТАСС
Алексей Овчинин и Олег Скрипочка провели на орбите 172 дня в составе 48-й экспедиции
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 сентября. / ТАСС/. Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка, вернувшиеся 7 сентября с МКС на Землю из полугодовой экспедиции на МКС, за время пребывания на станции соскучились по арбузам, соленым огурцам и картошке. Об этом они рассказали журналистам.

"Я слышал, по возвращении даже тяжело поднять руку. После полета сила гравитации, конечно, чувствуется, но не настолько, чтобы не поднять арбуз. Это была та вещь, которую я заказал коллегам. Арбуза очень хотелось. Он был очень вкусным и сладким. Хотелось соленых огурцов и картошки, всего того, чего не было у нас на станции", - сказал Овчинин.

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Ему вручили арбуз сразу после приземления в казахстанской степи, как только его достали из спускаемой капсулы.

Скрипочка, в свою очередь, также отметил, что на станции не хватает свежих овощей и фруктов.

"Но лично мне хотелось настоящего кофе. На станции есть только растворимый. А мне хотелось свежезаваренного", - рассказал космонавт.

Овчинин и Скрипочка, а также американский астронавт Джеффри Уильямс отправились на МКС в составе 48-й экспедиции 19 марта и вернулись на Землю 16 сентября. На станции они проработали 172 суток. Для Овчинина это был первый полет, для Скрипочки - второй, для Уильямса - четвертый.

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