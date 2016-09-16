Космонавт: научных экспериментов на МКС станет меньше в два раза из-за сокращения экипажа

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 16 сентября. / ТАСС/. Сокращение российского экипажа на Международной космической станции приведет к тому, что у космонавтов будет в два раза меньше времени на работу с научными экспериментами, считает вернувшийся из орбитального полета Олег Скрипочка.

"Работа экипажа на борту делится на две крупные части - обслуживание бортовых систем и поддержание работы станции и работа с полезной нагрузкой. За счет того, что общее время (работы) экипажа в полтора раза уменьшится - уменьшится работа с полезной нагрузкой. Работа по экспериментам упадет раза в два, а может, и больше", - сказал космонавт Скрипочка.

В свою очередь, его коллега по полету Алексей Овчинин считает, что сокращение российского экипажа является плохой новостью как для научной сферы, так и для готовящихся к полету космонавтов.

"Когда мы узнали, несколько огорчились, честно говоря. Чем меньше российских членов экипажа будет на борту МКС, тем меньший объем научных экспериментов будет проводиться. Здесь прямая зависимость. Про многие эксперименты можно будет просто забыть", - заявил космонавт.

"Обидно за наших коллег, которые находились на финишной прямой, готовились к космическому полету... Я считаю, что это неправильно - сокращение количества российских членов экипажа", - добавил он.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек с весны следующего года "для повышения эффективности работы российской части Международной космической станции". Как уточнили в госкорпорации, эти меры продлятся до введения в состав российского сегмента нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который планируется запустить в конце 2017 года.

Овчинин и Скрипочка, а также американский астронавт Джеффри Уильямс отправились на МКС в составе 48-й экспедиции 19 марта и вернулись на Землю 16 сентября. На станции они проработали 172 суток. Для Овчинина это был первый полет, для Скрипочки - второй, для Уильямса - четвертый.