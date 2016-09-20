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Запуск "Союза МС-03", запланированный на 16 ноября, пока не переносится

Космос
20 сентября, 15:10 UTC+3
В "Роскосмосе" также сообщили, что из-за решения о перенесении старта "МС-02" будет скорректирован график полетов к МКС
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. График пилотируемых полетов к Международной космической станции будет скорректирован из-за переноса запуска корабля "Союз МС-02" в связи с неисправностью, однако подготовка к запуску корабля "Союз МС-03" пока идет в плановом порядке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

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Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-02" перенесен на 1 ноября

"Государственная комиссия, рассмотрев материалы о технической неисправности транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-02", запуск которого был запланирован на 23 сентября 2016 года, приняла решение об изменении даты запуска и продолжении необходимых мероприятий до выяснения причины, после чего будет скорректирован график пилотируемых полетов к МКС", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

При этом специалисты продолжают готовиться к назначенному на 16 ноября запуску "Союза МС-03", отметили в "Роскосмосе". "В соответствии с утвержденным графиком пусков, специалисты предприятий ракетно-космической отрасли в плановом режиме также продолжают работы по подготовке корабля "Союз МС-03", - говорится в сообщении.

Ранее представитель NASA в российском Центре управления полетами сообщил ТАСС, что запуск корабля "Союз МС-02" перенесен на 1 ноября. Об этом американскую сторону проинформировали российские специалисты, пояснил собеседник агентства. По данным источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, старт перенесли из-за неисправности в аппаратуре.

С первым кораблем новой серии "Союз МС" также возникла проблема. Его запуск к МКС вместо 24 июня, как планировалось, состоялся 7 июля в связи с неисправностью в системе управления движением корабля.

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