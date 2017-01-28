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График пусков ракет "Протон" согласуют с графиком проверок двигателей

Космос
28 января, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС
Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей и поручил заменить двигатели на третьих ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ"
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. График пусков ракет- носителей "Протон-М" будет согласован с графиком доработки ракетных двигателей, сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

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"Актуализированный график пусков ракет-носителей "Протон-М" будет скоординирован с графиком возможной доработки двигателей", - говорится в сообщении пресс- службы, поступившем сегодня в ТАСС.

Такое решение было принято по итогам рабочего совещания в Воронеже под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина и гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова. В совещании участвовали представители правительства, члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и директора крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли. На совещании обсуждались вопросы качества и надежности ракетных двигателей производства Воронежского механического завода.

Что необходимо проверить

Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). По данным Роскосомса, на заводе при производстве двигателей использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

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Помимо этого Роскосмос поручил заменить двигатели на третьих ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", предназначенных для пусков к Международной космической станции. Двигатели также производятся в Воронеже. Причиной замены двигателей стала авария ракеты-носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".

20 января, после визита на предприятие руководства Роскосмоса, генеральный директор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции. Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству.

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