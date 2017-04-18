Запуск "Союза МС-04" на МКС застрахуют на 2,8 млрд руб.

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Роскосмос выбрал страховщика рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" и стыковки корабля с Международной космической станцией (МКС). Победителем запроса предложений стала страховая компания "Согласие", предложившая цену договора 123,4 млн руб., следует из информации на сайте госзакупок.
Страховая сумма составляет 2,8 млрд рублей.
Страховкой покрываются риски утраты и повреждения застрахованного имущества по любой причине, а также расходы, связанные с прерванным зажиганием, на время действия периода страхования.
Запуск "Союза МС-04" состоится 20 апреля с космодрома Байконур. Ракету с космическим кораблем, который доставит на МСК российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера, уже установили на "Гагаринском старте". Полет будет проходить по укороченной шестичасовой схеме.