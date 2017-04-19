Разработка российской ракеты "Сункар" начнется в 2018 году

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Начало разработки ракеты-носителя "Сункар" для космического комплекса "Байтерек" запланировано на 2018 год. Об этом говорится в материалах правительства, подготовленных к ежегодному отчету.
"Казахстанскими партнерами достигнута договоренность по созданию на космодроме Байконур комплекса "Байтерек" с использованием новой перспективной российской ракеты-носителя, разработка которой планируется в 2018 году", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что сотрудники Конструкторского бюро химавтоматики, входящего в НПО "Энергомаш", приступили к созданию нового двигателя для "Сункара". Силовая установка будет проектироваться для компонентов топлива "кислород - керосин" на основе воронежского двигателя 14Д23, имеющего рекордный удельный импульс тяги среди всех кислородно-керосиновых ракетных двигателей в мире. Перед предприятием стоит задача сделать двигатель более экономичным, простым в конструкции, дешевым и конкурентоспособным на рынке.
"Сункар" - ракета-носитель среднего класса нового поколения для космического ракетного комплекса "Байтерек", создающегося совместно Россией и Казахстаном на космодроме Байконур. Она будет аналогична ракете-носителю для проекта "Морской старт". Первую ступень ракеты планируется использовать также в ракете-носителе, создающейся для пусков с космодрома Восточный в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". В последующем "Феникс" станет основой российской сверхтяжелой ракеты.