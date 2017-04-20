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Роскосмос не исключает продления программы летных испытаний кораблей "Союз МС"

Космос
20 апреля, 17:31 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 20, апреля. /ТАСС
По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на первых двух кораблях, прошедших испытания, "были определенные нюансы", которые сейчас исправляются
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КОРОЛЕВ /Московская область/, 20 апреля. /ТАСС/. Программа летных испытаний пилотируемых кораблей новой серии "Союз МС" может быть продлена. Об этом в четверг сообщил журналистам исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.

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"Изначально предполагалось провести летные испытания на четырех кораблях. Программа еще не закончилась и должна завершиться посадкой "Союза МС-04". Не исключено, что мы можем продлить программу испытаний. На первых двух кораблях были определенные нюансы, они сейчас исправляются. Посмотрим, как будут обработаны результаты предыдущих испытаний", - сказал он.

Отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, Крикалев сообщил, что в случае продления программы для ее завершения могут потребоваться "один-два" запуска.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-04" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома Байконур в четверг, в 10:13 мск. Через девять с половиной минут корабль был выведен на околоземную орбиту. Полет к МКС проходил по укороченной шестичасовой схеме. В 16:18 мск корабль пристыковался к станции.

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