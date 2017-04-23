Космодром Куру во Французской Гвиане в понедельник возобновит работу

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Космодром Куру во Французской Гвиане, доступ к которому был заблокирован протестующими месяц назад, в понедельник возобновит работу. Об этом в субботу сообщило агентство AFP со ссылкой на администрацию космодрома.
"Работа будет возобновлена утром в понедельник", - приводит агентство слова из ее заявления. Сообщается, что три запуска ракет, ранее отложенных из-за массовых выступлений в департаменте Франции, будут назначены на другие даты. По информации агентства, они будут проведены, предположительно, в мае и июне.
Ранее сообщалось, что правительство Франции приняло решение о выделении Французской Гвиане дополнительных средств в размере €2,1 млрд, которые пойдут на преодоление экономических и социальных проблем территории, а также на обеспечение должного уровня безопасности.
Всеобщая забастовка во Французской Гвиане была объявлена в середине марта по призыву Союза гвианских трудящихся на почве недовольства местного населения условиями труда и жизни на фоне общего кризиса региональной экономики. В заморском департаменте Франции полностью прекратили работу школы, вузы, госучреждения, портовые предприятия, а также многие коммерческие заведения. Помимо этого, на автодорогах забастовщики начали выставлять многочисленные блокпосты, что затруднило движение автотранспорта. Протестующие требовали улучшения местной инфраструктуры, совершенствования системы здравоохранения и образования, а также жаловались на проблемы с безопасностью.