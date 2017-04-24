Трамп позвонил на МКС, поздравил Пегги Уитсон с рекордом и призвал к полету на Марс

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп позвонил на борт Международной космической станции (МКС), чтобы поздравить соотечественницу Пегги Уитсон с установлением нового рекорда по суммарной продолжительности пребывания в космосе среди американских астронавтов.

Уитсон, которая сейчас работает на МКС в качестве командира экипажа, побила рекорд своего соотечественника и коллеги Джеффа Уильямса, составлявший 534 дня.

День славы

Трамп, рядом с которым в Овальном кабинете Белого дома находились его дочь Иванка и астронавт Кэтлин Рубинс, назвал понедельник "днем славы" для космической программы США и поздравил Уитсон "от имени Америки и всего мира". Иванка Трамп напомнила, что нынешняя вашингтонская администрация придает большое значение участию женщин в общественно-экономической жизни страны, и назвала "важным приоритетом" для Белого дома содействие успешному развитию карьер американок в сфере науки и техники.

Со своей стороны Уитсон поблагодарила главу государства за поздравления и подчеркнула огромное значение МКС. "Международная космическая станция - это ключевой мостик для продвижения человечества от жизни на Земле к путешествиям в глубины космоса", - сказала она.

Это мнение разделяет и американский астронавт Джек Фишер, прибывший на станцию 20 апреля. Он рассказал, что прилетел на орбиту "со своим российским другом Федором Юрчихиным" на российском космическом корабле. "МКС - это наилучший пример международного сотрудничества и того, что мы в состоянии делать совместно в истории человечества", - заявил он. Астронавт призвал всех школьников, смотрящих передачу на Земле, серьезно подумать о карьере в области науки и техники.

Как напомнил в ответ Трамп, он "только что подписал законопроект, подтверждающий приверженность NASA такой цели, как отправка американского астронавта на Марс". По его словам, такой полет состоится "скорее, чем нам сейчас представляется". На вопрос президента, готовы ли его собеседники к такому полету, Уитсон ответила утвердительно: "Мы абсолютно готовы лететь на Марс. Это будет фантастическое путешествие".

Трамп также обратил внимание на большое значение космоса для укрепления национальной обороны США.

Трамп планирует ускорить отправку экспедиции на Марс

Американский лидер заявил, что намерен ускорить отправку пилотируемой экспедиции на Марс. "Мы хотим попытаться сделать это в период моего первого срока (пребывания у власти) или в худшем случае - второго срока, так что надо немного ускориться", - сказал он в ходе сеанса связи.

Первый четырехлетний срок пребывания Трампа у власти официально заканчивается в январе 2021 года. В случае переизбрания президент сможет возглавлять страну еще четыре года.

Уитсон, в свою очередь, напомнила Трампу, что, согласно недавно подписанному президентом законопроекту, полет на Марс должен состояться "в 2030-х годах". "К сожалению, для космических полетов требуется много времени и денег, - сказала она. - Чтобы добиться успеха, потребуется международное сотрудничество, объединение усилий всей нашей планеты. Поскольку дело очень дорогое, хотя и очень стоящее".

Космическая вахта

Свою нынешнюю космическую вахту Уитсон несет с 17 ноября 2016 года. До этого она бывала на МКС дважды: в июне - декабре 2002 года и с октября 2007 по апрель 2008 года, налетав в общей сложности 377 суток. Возвращение ее на Землю после нынешнего полета изначально намечалось на июнь, но недавно было отложено до сентября.

Вместе с Уитсон на МКС сейчас работают россиянин Олег Новицкий и француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство. На днях к ним присоединились Юрчихин и Фишер.

Беседа, длившаяся около 20 минут, транслировалась в прямом эфире по ведомственному телеканалу NASA, а также в социальных сетях. Доступ к трансляции, по информации NASA, был предоставлен "школам, музеям и другим организациям" в США и по всему миру.

Абсолютный рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе принадлежит россиянину Геннадию Падалке и равняется 878 дням.