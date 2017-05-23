Астронавт Джек Фишер установил две антенны на модуле Destiny

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НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Член экипажа Международной космической станции (МКС) астронавт Джек Фишер во время выхода в открытый космос установил две беспроводные телекоммуникационные антенны на поверхности лабораторного модуля Destiny. Прямую трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Фишер успешно установил новые антенны на МКС, которые позволят улучшить беспроводную связь", - пояснили в NASA.
Американец не успел справиться с этой задачей в ходе предыдущего выхода в открытый космос 12 мая, поскольку тогда при подготовке к операции в системе охлаждения его скафандра была обнаружена небольшая утечка воды, в результате чего время работы астронавтов за бортом станции пришлось сократить.
Пегги Уитсон, которая является командиром экипажа орбитальной станции, сейчас заменяет релейный блок (multiplexer-demultiplexer - MDM), отвечающий за функционирование панелей солнечных батарей, охлаждающего и иного оборудования, установленного на внешней стороне МКС. Этот блок вышел из строя 20 мая по неизвестной причине. Как отметили в NASA, поломка не создала угрозы экипажу МКС и никак не отразилась на работе станции.
В NASA уточнили, что выход в открытый космос начался сегодня примерно на 40 минут раньше запланированного и продлится 2,5 часа.