Космонавт Новицкий рассказывает о своей миссии на орбите. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

Российский космонавт Олег Новицкий во время пресс-конференции в Звездном городке рассказывает об итогах своей миссии на орбите и о повседневной жизни на Международной космической станции. Олег Новицкий и француз Тома Песке из ЕКА вернулись на Землю 2 июня. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года и провели в космосе 197 суток.