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Космонавт Новицкий рассказывает о своей миссии на орбите. Видеотрансляция

Космос
5 июня, 11:58 UTC+3

Россиянин провел на Международной космической станции 197 суток

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Олег Новицкий

Олег Новицкий

© Станислав Красильников/ТАСС

Трансляция Ruptly

Российский космонавт Олег Новицкий во время пресс-конференции в Звездном городке рассказывает об итогах своей миссии на орбите и о повседневной жизни на Международной космической станции. Олег Новицкий и француз Тома Песке из ЕКА вернулись на Землю 2 июня. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года и провели в космосе 197 суток.

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