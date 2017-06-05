Космонавт Новицкий рассказывает о своей миссии на орбите. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
Российский космонавт Олег Новицкий во время пресс-конференции в Звездном городке рассказывает об итогах своей миссии на орбите и о повседневной жизни на Международной космической станции. Олег Новицкий и француз Тома Песке из ЕКА вернулись на Землю 2 июня. На орбиту они отправились 17 ноября 2016 года и провели в космосе 197 суток.